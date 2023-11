Khen thưởng nhóm bắt nghi can phóng hỏa khiến 3 người tử vong

TP HCM4 chiến sĩ dân quân tự vệ và một người dân được quận 8 tuyên dương vì dũng cảm truy đuổi hơn 5 km, bắt nghi can phóng hoả ngôi nhà khiến ba người chết.

Chiều 22/11, Ban chỉ huy quân sự quận 8 và UBND phường 15 khen thưởng anh Trịnh Thanh Phong - Phó chỉ huy quân sự quận 8, cùng ba dân quân tự vệ và người dân vì dũng cảm truy bắt nghi can Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi.

Anh Trịnh Thanh Phong, Phó chỉ huy quân sự quận 8, được khen thưởng vì hành động dũng cảm. Ảnh: Nguyễn Điệp

Lúc 16h45 ngày 21/11, anh Phong nhận tin báo cháy tại ngôi nhà trong hẻm đường Lưu Hữu Phước, phường 15, nên đến hỗ trợ. Lúc này nhiều người dân hô hoán nam thanh niên nghi phóng hoả vừa tháo chạy ra đầu hẻm, Phó chỉ huy quân sự quận 8 gọi thêm ba đồng đội cùng người dân lái xe máy truy tìm.

Nghi can sau đó bắt xe ôm công nghệ tẩu thoát. Nhóm anh Phong đuổi theo, phát hiện người này dính máu trên quần áo. Chờ đến đèn đỏ đoạn dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương, cách hiện trường hơn 5 km, cả nhóm xông vào quật ngã, khống chế nghi can đưa về trụ sở công an.

Công an Quận 8 đã bắt giữ Nhu để điều tra về tội Giết người. Nhu khai quen người phụ nữ 32 tuổi sống tại căn nhà trên khi làm chung quán ăn ở quận Bình Thạnh. Nghi can có tình cảm với chị này song bị từ chối. Hắn chở can chứa hơn 10 lít xăng, mang dao đến nhà người phụ nữ. Khi thấy nạn nhân, Nhu cầm dao đâm chết, sau đó đổ xăng phóng hoả khiến hai trẻ 2-3 tuổi trên lầu một tử vong.

Đình Văn