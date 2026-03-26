Khen thưởng 7 cá nhân cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam

Bảy cá nhân bao gồm người dân và chiến sĩ phòng cháy được UBND TP Hà Nội khen thưởng vì không ngại hiểm nguy cứu người trong đám cháy xảy ra tại đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho 7 cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống người dân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 218 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Trong số 7 cá nhân được khen thưởng, có 5 công dân đang sinh sống và làm việc tại địa bàn phường Hoàng Mai và hai cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội.

Danh sách khen thưởng bao gồm, anh Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên), ông Nguyễn Văn Cường (quê Nghệ An), ông Nguyễn Tiến Long (TP Hà Nội), ông Nguyễn Văn Đáp và ông Nguyễn Văn Nghĩa (quê Ninh Bình). Tất cả đều đang thường trú và tạm trú tại tổ 15 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 9 và đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12.

Đại úy Nguyễn Văn Huy, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 sau khi tiếp cận tầng 6 ngôi nhà đã cứu nạn nhân an toàn. Ảnh: Đức Trí

Bên cạnh bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mỗi cá nhân sẽ được nhận mức tiền thưởng bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố.

Ngoài ra, UNBD TP Hà Nội cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng cho cá nhân ông Nguyễn Văn Dung, quê xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

Anh Dung được đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: Việt An

Khoảng 17h50 ngày 24/3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Bảy người bị mắc kẹt do cầu thang bị lửa và khói chặn kín.

Anh Long, con rể chủ nhà và ông Dung là hai người đầu tiên trèo lên mái nhà, thay nhau phá mái tôn để đưa người mắc kẹt ra ngoài. Sau đó, Tú và anh Đáp, Cường và Nghĩa tiếp cận hỗ trợ.

Trong khi đó, trung tá Tuấn Anh và đại úy Huy trực tiếp đeo bình dưỡng khí, di chuyển vào bên trong tiếp cận các nạn nhân bị kẹt ở tầng 6 ngôi nhà.

Việt An - Võ Hải