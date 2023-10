Khát khao chinh phục biển cả của nữ VĐV Quảng Nam

Hoàn thành 5km bơi biển Lý Sơn với cánh tay ngứa, đỏ vì sứa, Khánh Ly vẫn hạnh phúc và lập tức nghĩ đến việc chinh phục một lần nữa.

Nguyễn Thị Khánh Ly đứng tại cổng Tò Vò - cổng đá trầm tích núi lửa nổi tiếng tại Lý Sơn, nhìn bình minh rực đỏ rồi lao thật nhanh xuống làn nước biển trong xanh. Bơi 5km từ đảo Lớn sang đảo Bé Lý Sơn là hoạt động á quân Aquaman Vietnam 2022 ưa thích, được cô gọi là "lý do yêu biển cả". Cô lần đầu chinh phục hai đảo vào giữa năm 2022 và thêm lần nữa vào giữa năm 2023.

Ngay từ sải tay đầu tiên, úp mặt vào màu xanh của biển, Khánh Ly đã biết đây là trải nghiệm "đã" và không thể quên. Trước mắt của VĐV sinh năm 1991 là vô số ray nắng bừng sáng qua làn nước, cùng thế giới đầy màu sắc của san hô, cá và nhiều sinh vật trước đây chỉ thấy trên tivi.

Khánh Ly bơi giữa rạn san hô Lý Sơn. Ảnh: nhân vật cung cấp

5km với đa số là khoảng cách rất xa. Riêng Khánh Ly đã rất nhiều lần chinh phục thành công cự ly này. Bơi "open water" với VĐV gốc Quảng Nam là trải nghiệm đầy tự do, mê hoặc. Cô miêu tả cảm giác với tay chạm vào những sinh vật biển đầy màu sắc là "như có thêm một ngăn trong tim để dành riêng cho tình yêu biển cả".

Khánh Ly bơi 5km trong gần hai tiếng. Theo cô, đó là tốc độ không quá nhanh, đủ để tận hưởng và ngắm nhìn thế giới dưới đại dương. Cô luôn giữ đảo Bé trong tầm mắt để định hướng đường bơi. Ngoi lên khỏi biển, Ly thấy hình ảnh những hàng dừa đung đưa càng lúc càng rõ nét, lặn xuống là đại dương xanh ngắt. Khung cảnh kỳ ảo đến mức cô quên luôn cảm giác ngứa vì nhiều lần chạm phải sứa. "Đây là trải nghiệm không phải ai cũng may mắn có được. Tôi hay xem video về những đội bơi đường dài, vượt đảo hay các eo biển. Khi thử, tôi mới hiểu lý do vì sao người ta lại say mê đến vậy", VĐV 32 tuổi nói.

Chinh phục cự ly dài, Ly không thấy mệt. Ngược lại, cô còn hạnh phúc vì dưới nước là lúc cảm thấy thoải mái, tự do nhất. Vừa lên bờ, VĐV sinh năm 1991 đã lập tức thấy nhớ biển và nghĩ đến lần bơi tiếp theo.

Khánh Ly đeo phao, bơi 3 hải lý giữa đảo Lớn và đảo Bé, tháng 5/2023. Ảnh: nhân vật cung cấp

Trải nghiệm cự ly dài của á quân Aquaman Vietnam khá nhẹ nhàng. Khi bơi 5 hay 10km, bí quyết của Ly là tìm cảnh giảm lực cản nước nhiều nhất có thể. Khi này cơ thể phải thẳng trục, người vươn ra. Cô hướng đỉnh đầu về trước, duỗi các ngón chân ra sau để giữ cơ thể cao và dài nhất khi bơi. Tương tự marathon, để các chặng bơi dài nhàn và dễ chịu, VĐV như Ly luôn tuân thủ việc phân phối sức ở mức vừa phải, không đẩy guồng vận động lên cao, cố gắng vươn dài mỗi lần quạt tay để lướt nước và cơ đỡ mỏi.

Theo sát hành trình vượt đại dương là cano cảnh sát biển, có thuyền thúng dẫn đường, SUP tiếp nước. Ly cũng bơi cùng phao, có gắn còi. Nếu thấy quá sức, VĐV sẽ ôm phao để thư giãn. "May mắn là suốt nhiều năm tôi chưa gặp sự cố nào vì luôn chuẩn bị kỹ về kỹ thuật, thể lực, sức bền và có sự hỗ trợ xung quanh. Nhờ vậy, tôi tự tin tận hưởng cảm giác phiêu lưu", Khánh Ly chia sẻ.

Những trải nghiệm kỳ ảo như tại Lý Sơn là lý do suốt nhiều năm qua Khánh Ly say mê bộ môn bơi biển và cũng là thành quả của quá trình tập luyện miệt mài. Triathlete người Quảng Nam biết bơi khá muộn, khi đã 28 tuổi. Trước đó, cô là runner. Hai tuần trước khi rời TP HCM để chuyển về Đà Nẵng sinh sống vào cuối năm 2019, Ly quyết định đi học lớp bơi ếch "vỡ lòng". "Đà Nẵng nổi tiếng với biển đẹp, không biết bơi thì quá uổng. Nhờ chuyển về Đà Nẵng, tôi có động lực thực hiện dự định đã trì hoãn từ lâu", Ly nói.

Chuyển về sống tại thành phố mới, nữ nhân viên văn phòng chưa có bạn bè. Niềm vui mỗi ngày của Ly là sau giờ làm bắt xe buýt đến bờ biển. Xe vừa dừng, cô lao xuống, vẫy vùng giữa những cơn sóng. Cảm giác ưa thích là trôi theo dòng nước và ngắm hoàng hôn rực hồng. "Nhờ thói quen này, tôi cân bằng được cảm xúc khi bắt đầu cuộc sống ở nơi mới", VĐV chia sẻ.

Ly cảm thấy yêu con nước. Từ ý định "xóa mù bơi", nữ triathlete nhanh chóng nhận ra bản thân muốn nhanh và xa hơn. Cô trở lại bể ba - bốn lần mỗi tuần để theo các lớp học kỹ thuật. Kỹ thuật đúng, theo cô, là điều quan trọng nhất để chuyển từ "biết" sang "thuần thục". Chỉ có vài động tác quen thuộc là tì nước, kéo nước, đẩy nước và tay thư giãn trên không nhưng để tập đúng, tối ưu là cả quá trình dài. Cột mốc 100 mét liên tục đánh dấu VĐV bơi đúng, biết cách thở dưới nước.Từ đó, chỉ mất hai tháng, Ly đã bơi được 1.000 mét.

Triathlete cho rằng bản thân may mắn có HLV đồng hành, tự quản lý được thời gian nên tiến bộ nhanh. Hơn 4 tháng sau khi bắt đầu học, VĐV này tham gia giải đầu tiên tại Đà Nẵng, cự ly 2km và về nhất. "Cảm giác cơ thể vươn ra giữa đại dương, lướt những con sóng tiến về phía trước thật mạnh mẽ và tự do", VĐV có biệt danh "Kem Ly" miêu tả.

Về nhất giải đấu, Ly tự tin hơn và biết có thể tiến bộ. Cô càng tập luyện hăng say hơn. Một ngày của nữ nhân viên văn phòng bắt đầu bằng việc dậy thật sớm, đạp xe hoặc bơi lội. Sau giờ làm là lúc chạy bộ hoặc tập các bài bổ trợ. Cuối tuần là các bài tập bơi đường dài, gặp gỡ bạn bè, thư giãn. Chưa có gia đình nên Ly thấy dư dả thời gian.

Khánh Ly chạy 42km tại VnExpress Marathon Huế 2023. Ảnh: VM

4 năm chinh phục các giải "open water" hay nhiều môn phối hợp, bộ sưu tập thành tích của Ly có nhiều danh hiệu, nổi bật là á quân Aquaman Vietnam 2022 - giải hai môn bơi chạy đầu tiên tại Việt Nam. Trong đó, Ly là người hoàn thành phần bơi nhanh nhất, hơn 5 phút so với người tiếp theo.

Nhưng thành tích không phải đích ngắm của Kem Ly. Cô tự hào vì từ một người không biết đã trở nên tự tin, mạnh mẽ và luôn trong trạng thái "ghiền" cảm giác giữa đại dương. Cô thành công rủ rê nhiều bạn bè cùng tham gia tập luyện. "Bơi lội hay chơi thể thao với tôi giờ là lối sống, duy trì như việc ăn, ngủ, làm việc", triathlete nói và tiếc vì không đến với môn thể thao này sớm hơn. "Tôi khá ganh tị với những em nhỏ được chơi môn này từ sớm. Nếu được học từ lúc còn bé, cơ thể sẽ dẻo dai và dễ hoàn thiện kỹ thuật hơn".

Hiện tại, Khánh Ly ráo riết chuẩn bị cho DNSE Aquaman Vietnam mùa hai tại Phan Thiết với mục tiêu cải thiện thành tích bơi xuống 5 phút so với năm 2022. Những "race" như Aquaman là gia vị để tạo sự tươi mới. Tham gia giải, ngoài kiểm tra sự tiến bộ, Khánh Ly có dịp khám phá vùng biển chưa từng bơi trước đây. Mỗi vùng biển mới luôn mang lại cảm giác nôn nao, háo hức và thôi thúc khát khao chinh phục của VĐV 32 tuổi.

Trong tương lai, nữ triathlete muốn đến nhiều nơi. Cô nghe kể về những vùng biển có hệ sinh thái đặc sắc, cũng có nhiều nơi thử thách với sóng và dòng chảy. "Nếu có cơ hội và được hỗ trợ an toàn đường bơi, tôi muốn thử 20km từ Hội An đến Cù lao Chàm hay 24km từ đất liền ra đảo Lý Sơn", Khánh Ly nói về dự định tương lai.

Hoài Phương