Khảo sát hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông

Quỹ AIP và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện khảo sát về các hành vi có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhằm thúc đẩy thói quen cho người dân.

Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đang thực hiện dự án "Tăng cường quản lý các hành vi nguy cơ gây mất an toàn giao thông", nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam. Dự án thuộc chương trình Sáng kiến An toàn đường bộ Toàn cầu do Hiệp hội An toàn Giao thông đường bộ Toàn cầu (GPSR) hỗ trợ kỹ thuật và Quỹ Bloomberg tài trợ.

Dự án đã tổng hợp các bằng chứng khoa học và các kinh nghiệm quốc tế về tác động của các hành vi có nguy cơ cao đối với an toàn giao thông, thực trạng quy định và thực thi tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị một số đề xuất gửi tới các cơ quan chức năng.

Nhằm tìm hiểu và xây dựng các giải pháp thay đổi thói quen và hành vi tham gia giao thông đường bộ tại Việt Nam hướng tới sự đi lại an toàn hơn, dự án có một khảo sát về các các đề xuất có thể giảm thương vong do tai nạn giao thông.

Hãy cho biết ý kiến của bạn về các đề xuất thúc đẩy thói quen tham gia giao thông an toàn của người dân dưới đây: