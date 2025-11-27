Khánh Vy giao lưu ba nhà sáng tạo quốc tế tại Vietnam iContent 2025

MC Khánh Vy, VĐV Natalie Dau, cosplayer Larissa Rochefort và diễn viên Neel Bhattacharya nói về khó khăn, kinh nghiệm sáng tạo nội dung, trong khuôn khổ Vietnam iContent 2025 hôm 29/11.

Ngày hội Vietnam iContent 2025 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, kéo dài từ 8h30 đến 22h ngày 29/11. Phần trò chuyện của Khánh Vy và ba nhà sáng tạo nội dung quốc tế diễn ra lúc 8h55-9h10, là một trong những hoạt động thú vị ở phiên sáng "Top Creator Forum - For our creators, for our country" (Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước") - đối thoại từ thương hiệu, nền tảng và content creator hàng đầu, mở ra góc nhìn toàn diện về vai trò của sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên số.

Trong 15 phút trò chuyện, MC Khánh Vy - gương mặt từng thắng hạng mục Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2024 - sẽ giới thiệu rõ chân dung ba khách mời ĐV Natalie Dau, cosplayer Larissa Rochefort và diễn viên Neel Bhattacharya, cảm xúc của họ trong lần đầu đến Việt Nam dự một sự kiện quy mô dành cho cộng đồng sáng tạo số.

Cả ba lần lượt chia sẻ thách thức trong ngành sáng tạo, kinh nghiệm thai nghén ý tưởng, cách giúp video giữ chân khán giả và nội dung họ truyền tải ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của họ lẫn người thân, bạn bè, xã hội.

Khán giả cũng hiểu thêm cách các content creator vực dậy tinh thần, tìm lại cảm hứng khi bỗng mất động lực sáng tạo. Những "tân binh" hay người chập chững theo đuổi nghề sáng tạo có thể tiếp thu lời khuyên, tư vấn để có định hướng đúng đắn, vững vàng theo đuổi đam mê.

Khánh Vy làm MC phiên trò chuyện với các nhà sáng tạo quốc tế. Tại Vietnam iContent mùa thứ hai, Khánh Vy có mặt trong đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất. Ảnh: NVCC

Cả MC và ba khách mời đều có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực của mình. Trần Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, là một trong những MC kiêm nhà sáng tạo nội dung sáng giá hiện nay. Từ "hot girl 7 thứ tiếng" gây chú ý năm 2016, cô xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, tên tuổi càng bùng nổ khi dẫn dắt sân chơi tri thức dành cho học sinh cấp ba - Đường lên đỉnh Olympia.

Song song công việc MC, Khánh Vy duy trì kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ kinh nghiệm học tập, ngoại ngữ và cuộc sống thường nhật. Kênh YouTube của cô có hơn 2,1 triệu người theo dõi.

Vận động viên Natalie Dau lần đầu dự một sự kiện dành cho ngành sáng tạo tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, vận động viên người Australia - Natalie Dau - truyền cảm hứng cho mọi lứa tuổi qua những hành trình chạy bộ. Cô được Guinness Singapore trao kỷ lục "chạy 1.000 km nhanh nhất từ Thái Lan đến Singapore" (trong 12 ngày, hồi 2024), kỷ lục Guinness thế giới với thành tích "đi băng qua bán đảo Malaysia nhanh nhất". Natalie Dau có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, là diễn giả truyền động lực, đồng thời là nhà sáng tạo nội dung, sản xuất phim tài liệu và tác giả có sách bán chạy.

Larissa Rochefort sinh trưởng ở Jakarta (Indonesia), từ nhỏ đã thích vẽ tranh anime, manga, về sau phát triển mạnh đam mê vẽ, thiết kế đồ, trang điểm, đến tạo dáng và chụp ảnh. Cô từng chinh phục cộng đồng quốc tế qua nhiều bộ cosplay ấn tượng, trong đó có những nhân vật nổi tiếng từ game như từ Overwatch, Nier. Người đẹp xem cosplay như cách biểu đạt nghệ thuật và tôn vinh các nhân vật cô yêu. Hiện cô là cosplayer, gamer và nhà sáng tạo nội dung, từng là đại sứ thương hiệu cho đội eSports Indonesia NXL.

Không chỉ dừng lại ở cosplay, Larissa Rochefort tham gia nhiều hoạt động tại các sự kiện trong và ngoài nước, từng xuất hiện ở Tokyo Game Show 2019 - một trong những sân khấu quốc tế giúp cô khẳng định tên tuổi.

Cosplayer, gamer và nhà sáng tạo nội dung Larissa Rochefort. Ảnh: NVCC

Neel Bhattacharya sinh năm 1990 tại Ấn Độ, chạm ngõ màn ảnh với phim truyền hình Thik Jeno Love Story (2014), có lượng fan đông đảo nhờ vai Nikhil trong loạt phim Krishnakoli (2018), hay nhân vật Prwithwijit Deb trong Stree. Anh còn ghi dấu ở các phim điện ảnh Bengali và đóng minh học MV. Tài tử cũng đắt show quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu và hợp tác với nhiều dự án truyền thông.

Ngoài ra, Neel Bhattacharya còn là nhà sáng tạo nội dung, hút fan bởi những video vui nhộn, gần gũi mà mới lạ ở đời sống thường nhật.

Diễn viên Ấn Độ Neel Bhattacharya. Ảnh: NVCC

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 kéo dài từ 8h15 đến 22h ngày 29/11, tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, là sự kiện nhìn lại ngành sáng tạo một năm qua. Khung sáng là phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước. Điểm nhấn là đối thoại mở giữa KOL, nhãn hàng và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lúc 9h35-10h35, xoay quanh chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. 11 phiên chia sẻ từ thương hiệu, tổ chức, KOL góp phần giúp sự kiện sôi động, đa dạng hơn.

Phiên chiều chủ đề The responsibility of trust - Trách nhiệm với niềm tin công chúng, với sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, KOL nổi tiếng. Lúc 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala.

Chương trình hứa hẹn bùng nổ với các nhân vật lẫn tiết mục âm nhạc. Á hậu Hera Ngọc Hằng (Lê Nguyễn Ngọc Hằng) sẽ điều phối thảm đỏ gala Vietnam iContent Awards, trò chuyện cùng dàn khách mời, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo số. Liêu Hà Trinh, Quang Bảo dẫn chương trình trao giải. Cụ thể, ca sĩ Hòa Minzy sẽ hát Bắc Bling- hit 276 triệu lượt xem trênYouTube, Duyên Quỳnh khoe giọng qua hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, buitruonglinh thể hiện Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Lamoonvới Hò vươn mình, còn 11 Tân binh toàn năng trình diễnTake a shot.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

