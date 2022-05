Khánh thành nhà máy nhựa Dung Quất Phúc Hà

Nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi và là nhà máy sản xuất vật tư ngành điện nước thứ ba của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko Việt Nam.

Nhà máy mới có diện tích mặt bằng 87.000 m2 sẽ bắt đầu vận hành giai đoạn một trên diện tích 49.000m2 với năng lực sản xuất là 20.000 tấn nhựa một năm, sản xuất tập trung các sản phẩm ống và các phụ kiện nhựa HDPE, PPR, uPVC, ống tưới nông nghiệp phục vụ cho công trình, dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp. Giai đoạn hai sẽ đi vào vận hành với diện tích 38.000 m2 đầu tư thêm máy móc, gia tăng năng lực sản xuất. Các sản phẩm mở rộng sang vật tư phục vụ ngành nuôi trồng thủy, hải sản.

Nhà máy Nhựa Phúc Hà Dung Quất với tổng diện tích 87.000 m2 khánh thành sau 2 năm khởi công xây dựng.

Tính đến đầu năm 2022, các sản phẩm mang thương hiệu Dekko do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko sản xuất đang là một trong những thương hiệu chiếm thị phần lớn tại Việt Nam lĩnh vực ống nhựa và phụ kiện nhựa PPR, uPVC, HDPE. Việc vận hành nhà máy mới được kỳ vọng nâng năng lực sản xuất vật tư ngành điện nước của công ty lên gấp ba lần so với trước, giúp xây dựng chuỗi cung ứng nhanh hơn, tiện lợi trong việc mang tới các giải pháp an toàn và hiện đại, cải thiện chất lượng đường ống nước trong nhà của người dân Việt Nam.

Giai đoạn một, Nhà máy Nhựa Phúc Hà Dung Quất sẽ sản xuất ống và các phụ kiện nhựa HDPE, PPR, uPVC, ống tưới nông nghiệp phục vụ cho công trình, dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Theo đó, nhà máy mới với dây chuyền hiện đại, nhập khẩu đồng bộ của Áo, Đức, là một trong những nhà máy hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay được kỳ vọng trở thành cơ sở chủ lực về trang thiết bị nhựa và phụ kiện, phát triển sang thị trường châu Á như Lào, Myanmar và bước đầu tiếp cận thị trường Mỹ, Nhật. Trong giai đoạn hai, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko cho biết sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển toàn diện và hiện đại về giải pháp vật tư ngành điện nước cao cấp, đầu tư thêm máy móc và mở rộng sản xuất các vật tư phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản.

Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo địa phương tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các cơ quan, banh ngành cùng các tập đoàn, chủ đầu tư, nhà phân phối của Dekko.

Năm 2022 cũng đánh dấu kỷ niệm 29 năm Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko ra đời tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty với thương hiệu Dekko cùng khẩu hiệu "Nhà hỏng - ống chưa hỏng" sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Đức, Áo theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO, DIN, BS, TCVN) với chất lượng cao, bền, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu của các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trên cả nước, các công trình dẫn nước sạch từ thành thị đến nông thôn, miền núi.

Nhà máy nhựa Dung Quất Phúc Hà, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi vào hoạt động với mục tiêu không ngừng cải tiến kỹ thuật, phát triển các sản phẩm mới phục vụ kịp thời và chu đáo các dự án, công trình, các đại lý, nhà phân phối tại miền Trung, tham gia vào việc phát triển kinh tế xã hội ở miền Trung, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi và chung tay trong các hoạt động xã hội.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko cùng các đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và các khách mời lên cắt băng khánh thành.

Với việc thành khánh và đưa vào hoạt động nhà máy mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dekko cho biết sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu của các công trình cần ống chất lượng tốt, bền đẹp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá thành cạnh tranh. Từ đó, phấn đấu trở thành một trong những nhà sản xuất ống và phụ kiện nhựa hàng đầu ở Việt Nam.

(Nguồn và ảnh: Dekko Việt Nam)