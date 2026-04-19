Khánh Hòa mở bán gần 1.000 căn nhà ở xã hội giá từ 24 triệu đồng mỗi m2

Dự án nhà ở xã hội CT-02 tại Khu đô thị An Bình Tân sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ giữa tháng 5, giá dự kiến khoảng 24 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông tin được Sở Xây dựng Khánh Hòa công bố, dự án nhà ở xã hội CT-02 có tên thương mại MK Riviera, do Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings làm chủ đầu tư, thuộc Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Công trình khởi công từ tháng 1, dự kiến hoàn thành và bàn giao cuối quý III/2027.

Các căn nhà ở xã hội tại dự án này sẽ có mức giá bán khoảng từ 24 triệu đồng mỗi m2 đã bao gồm 5% thuế phí nhưng chưa tính kinh phí bảo trì 2%. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua kéo dài từ ngày 15/5 đến 15/6.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội CT-02. Ảnh: MK Holdings

Khu nhà ở xã hội CT-02 có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, được xem là một trong những nguồn cung nhà ở xã hội quy mô lớn tại Khánh Hòa hiện nay. Dự án có quy mô hơn 2 ha, gồm 4 tòa nhà chung cư cao 15 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp 936 căn hộ có diện tích từ 49 m2 đến 77 m2, phù hợp với nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại địa phương.

Khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.500 cư dân, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở giá phù hợp tại địa phương.

Khu đô thị An Bình Tân nằm ở phía nam Nha Trang, có quy mô hơn 70 ha, được quy hoạch đồng bộ với nhà ở, thương mại - dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Khu vực này được định hướng trở thành vùng mở rộng đô thị, góp phần giãn dân khỏi khu trung tâm. Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trong khu đô thị này được kỳ vọng không chỉ gia tăng nguồn cung mà còn giúp người thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở trong môi trường hạ tầng hoàn chỉnh hơn.

Theo đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa được giao hoàn thành 10.088 căn giai đoạn 2025-2030, trong đó riêng năm 2026 đặt mục tiêu khoảng 3.200 căn.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu thực tế, ước tính gần 100.000 căn trên toàn tỉnh sau sáp nhập, cho thấy áp lực lớn trong việc phát triển nguồn cung trong những năm tới. Địa phương hiện xác định phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Phương Uyên