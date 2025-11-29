Khánh Hòa hỗ trợ người ở trọ tạm trú thiệt hại do mưa lũ

Các hộ dân tạm trú ở trọ, thuê nhà thiệt hại bởi mưa lũ được UBND Khánh Hoà hỗ trợ giống người thường trú.

Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong liên quan khắc phục thiệt hại mưa lũ ngày 29/11, người sống trong nhà trọ ở khu vực ngập lụt, dù chưa đăng ký tạm trú, được nhận một triệu đồng mỗi người.

Mức này tương đương hỗ trợ dành cho hộ thường trú. Người nhận phải được chủ nhà trọ và tổ dân phố xác nhận. Tỉnh cũng chấp thuận hỗ trợ một triệu đồng mỗi người cho các hộ bị ảnh hưởng sạt lở, tương tự hộ ngập lụt khó khăn. Các phường xã thống kê, gửi Sở Tài chính tổng hợp để chi trả.

Người dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hoà, lội nước đi nhận lương thực sau trận lũ, hôm 21/11. Ảnh: Bùi Toàn

Chủ tịch tỉnh yêu cầu địa phương chăm lo đời sống người dân, không để xảy ra thiếu đói, rét, thiếu chỗ ở; vận động hỗ trợ chỗ tạm cho các hộ bị cuốn trôi, sập nhà. Trước đó, tỉnh đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn và 30 triệu đồng cho nhà ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng.

Khánh Hòa là một trong những địa phương thiệt hại nặng nhất, với 22 người chết, 20 nạn nhân bị thương, 105 nhà sập, 909 nhà hư hỏng. Nhiều công trình giao thông, đê điều, y tế, giáo dục bị tàn phá, tổng thiệt hại hơn 4.141 tỷ đồng. Bộ Chính trị giao TP HCM hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm và nhân lực y tế, giáo dục giúp tỉnh khắc phục hậu quả.

Bùi Toàn