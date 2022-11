Khan hiếm vé tàu Tết về miền Trung

TP HCMSau một tuần mở bán vé Tết, nhiều đoàn tàu ở một số chặng đi miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế... đã kín chỗ khiến nhiều người không thể đặt mua.

Tính đến sáng 2/11, trong hơn 176.000 vé tàu được ngành đường sắt cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2023 đã có khoảng 72.000 chỗ khách mua, cả trước và sau Tết. Trong đó, vé đã bán phần lớn theo chiều từ Nam ra Bắc ở thời gian trước Tết. So với năm ngoái, lượng vé tàu Tết năm nay bán ra nhanh hơn, nhiều chặng từ TP HCM đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế... đã kín chỗ những ngày cao điểm.

Anh Thành Đăng, 35 tuổi, ở quận Bình Thạnh, nói từ khi đường sắt vừa mở bán đã lên mạng tìm mua 4 vé về Quảng Ngãi ngày 28/12 Âm lịch (19/1/2023), nhưng hầu hết khoang giường nằm đều có người giữ chỗ, chỉ còn ghế ngồi. Ngoài ra, ở nhiều khoang còn vé nhưng chỉ bán cho các chặng đường dài.

"Do chưa mua được vé giường nằm ưng ý nên tôi vẫn chờ, hy vọng có chỗ hành khách khác trả lại hoặc đường sắt mở bán thêm", anh nói và cho biết gia đình có con nhỏ nên không dám đi xe khách vì sợ vất vả, còn nếu mua vé máy bay sẽ tốn nhiều tiền hơn.

Khách mua vé tàu Tết Nguyên đán 2023 tại ga Sài Gòn. Ảnh: Gia Minh

Tương tự, anh Văn Thắng, 30 tuổi tìm mua vé về ga Diêu Trì (Bình Định), nhưng các đoàn tàu đều kín chỗ từ mấy ngày trước, chỉ còn các vé chặng dài hơn, chưa bán. "Tôi cần 6 vé nhưng chỉ mua được hai, đi ngày 27 Tết, nên cho vợ con về trước còn mình sẽ đón ôtô về sau", anh nói.

Khảo sát trên website bán vé của ngành đường sắt, chặng từ TP HCM về nhiều tỉnh miền Trung những ngày cao điểm trước Tết 24-29/12 Âm lịch (15-20/1/2023) gần như đều kín chỗ. Trong khi những tuyến dài hơn như về Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, vẫn còn nhiều ghế trống. Đơn cử tàu SE12 từ ga Sài Gòn đi Thanh Hoá ngày 23/12 Âm lịch còn gần 100 chỗ; tàu SE12 đi Vinh ngày 28/12 Âm lịch cũng còn hơn 50 ghế trống, đa phần ở toa ghế ngồi... Do vậy, một số khách đang cân nhắc mua vé ở những chặng này, dù chi phí cao hơn.

Ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, cho hay vé tàu Tết các chặng về miền Trung thường có nhu cầu lớn, trong khi thời gian đầu đường sắt chủ yếu bán trước các vé đi tỉnh xa, sau đó mới cắt dần bán chặng ngắn nên nhiều người chưa mua được. Công ty đang rà soát lại để tính toán chạy thêm tàu từ TP HCM về Đà Nẵng, Quảng Ngãi... khi khách tăng cao.

"Việc cắt chặng dài qua ngắn cũng đang được xem xét, có thể sớm hơn so với kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách", ông Truyền nói và cho biết nếu hành khách tiếp tục tăng sẽ mở bán thêm ghế phụ trên các đoàn tàu.

Vé tàu Tết năm nay tăng 1-6% so với năm trước, cao nhất khoảng 2,7 triệu đồng, thấp nhất hơn 1,3 triệu đồng mỗi vé, cao hơn các năm trước do ảnh hưởng giá nhiên liệu. Tổng lượng vé tàu được cung ứng trong dịp Tết năm nay tăng 67.000 so với năm ngoái, nhưng giảm 118.000 so với Tết 2019.

Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi như mua vé trong 10 ngày đầu bán vé Tết được giảm 5-10%, giảm 3% cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1/2023 (29/12 Âm lịch) và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua khứ hồi...

Gia Minh