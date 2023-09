Khăn giấy rút Pulppy Polar Bear ra mắt phiên bản mới

Nhãn hàng vừa ra mắt khăn giấy rút Pulppy Polar Bear 100 tờ với kích thước nhỏ, gọn nhằm nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng.

Khăn giấy rút phiên bản nhỏ được nâng cấp bao bì với chất liệu mềm, mịn hơn. Đường xé giấy cải tiến rộng giúp người tiêu dùng dễ dàng sử dụng. Trước đó, Pulppy có 2 kích thước giấy lớn hơn, số tờ nhiều là Pulppy Polar Bear 180 tờ và Pulppy Polar Bear 250 tờ.

Khăn giấy rút phiên bản mới có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi.

Chia sẻ về phiên bản mới, đại diện nhãn hàng cho biết, khăn giấy rút Pulppy Polar Bear 100 tờ được định vị là dòng sản phẩm cao cấp với thành phần chủ yếu là bột giấy nguyên chất, định lượng giấy cao hơn và 3 lớp giấy dày dặn, cho người tiêu dùng thoải mái sử dụng với chất lượng nâng cao. Ngoài ra giấy được đóng gói với quy cách 5 gói một dây, sử dụng lâu hơn cho mỗi lần mua.

Sản phẩm được đóng với quy cách 100 tờ một gói, 3 lớp, 5 gói mỗi dây.

Sản phẩm mới thích hợp cho các bạn trẻ, với đặc tính nhỏ, gọn, dễ mang theo khi đi du lịch, đi chơi hoặc đi học. "Thương hiệu luôn đặt trải nghiệm của người tiêu dùng lên hàng đầu khi phát triển một sản phẩm mới. Hy vọng sản phẩm lần này sẽ được sự đón nhận như các sản phẩm trước đây", đại diện hãng cho biết thêm.

Đến nay, sau gần một tháng ra mắt, sản phẩm đã được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc như Aeon mall, Coop mart, Go... cùng hơn 300.000 điểm bán tương thích như siêu thị, minimart, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, quán ăn... thu hút nhiều sự quan tâm và yêu thích từ người tiêu dùng.

Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam thành lập năm 1998, đến nay đã đưa ra thị trường đầy đủ các chủng loại giấy lụa dành cho người tiêu dùng cũng như cho kênh công nghiệp (Away From Home) với các thương hiệu nổi tiếng gồm Pulppy, May, AnAn.

Với ý thức cao về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường sống và tận dụng nguồn tại nguyên thiên nhiên, công ty sử dụng thiết bị và công nghệ tân tiến của Nhật Bản, là nhà máy giấy tại Việt Nam đạt chứng chỉ FSC và có công nghệ xử lý giấy ở nhiệt độ cao giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây hại, cho phép sản xuất giấy lụa thành phẩm với chất lượng hàng đầu về vệ sinh.

(Nguồn và ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam)