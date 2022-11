Khán giả ủng hộ phim nghệ thuật tại Haniff

"Hoa nhài", "Ghép tủy", "Quyết tâm chia tay"... hút người xem ở các buổi chiếu miễn phí tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff) lần thứ sáu chiếu miễn phí các tác phẩm trong nhóm tranh giải lẫn nhánh phụ. Trong các phim nước ngoài tranh giải, Ghép tủy (Iran) gây chú ý, được giới chuyên môn dự đoán giành giải cao. Ở buổi chiếu lúc 16h chiều 10/8 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, khán giả ngồi kín phòng, xúc động trong suốt 107 phút.

Trailer phim 'Ghép tủy' Trailer phim "Ghép tủy". Video: Haniff

Phim nói về Bahar, người mẹ tuyệt vọng khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo, bỗng phát hiện ra phương pháp ghép tế bào gốc. Cô đứng giữa hai quyết định - tiếp tục chung sống với người chồng thứ hai mà cô yêu hoặc tái hôn với chồng cũ, sinh thêm con để dùng máu cuống rốn của đứa bé mới sinh cứu con trai đang bệnh nặng. Theo ông Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, tác phẩm đặc trưng cho phong cách của các nhà làm phim độc lập Iran, cường quốc điện ảnh mới nổi tại nhiều liên hoan phim uy tín.

Minh Hằng - sinh viên năm ba Đại học Ngoại thương Hà Nội - là tình nguyện viên tại liên hoan phim kỳ này. Nhờ vậy, Hằng có cơ hội thưởng thức hầu hết tác phẩm tham gia. Cô cho biết các khung giờ chiếu phim ban ngày đều kín chỗ, chủ yếu là khán giả trung niên, người hưu trí. Với khung 18h, 20h, khán giả đa dạng hơn, trải dài nhiều lứa tuổi. Minh Hằng đặc biệt ấn tượng với phim Nàng Zere (Kazakhstan). Tác phẩm xoay quanh cuộc sống bế tắc của những ngư dân tại một làng chài nghèo. Đạo diễn Dauren Kamshibayev khiến khán giả trầm trồ với thước phim nhiều hình ảnh đẹp, góc máy đặc biệt, lột tả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Một góc khán giả trước giờ chiếu phim "Quyết tâm chia tay", Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, chiều 11/11.

Đa số tác phẩm nước ngoài không quá nổi tiếng cũng được khán giả đón nhận. Nhiều suất chiếu chiều tối các phim này ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thường đầy hơn nửa khán phòng. Ánh Thu (18 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền) theo dõi lịch chiếu và đến nhận vé tất cả phim từ đầu sự kiện. Ngoài Ghép tủy, Nàng Zere, Thu đã xem phim Sai lầm của chúng ta (Tây Ban Nha, Mexico), Hãy vượt lên (Pháp).

Tốt nghiệp khoa Quốc tế học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Ngọc Diễm muốn tìm hiểu các tác phẩm đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nên cố gắng xem gần hết loạt phim dài tranh giải.

Cục trưởng Điện ảnh Vi Kiến Thành đến khảo sát, xem phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, chiều 11/11. Ông cho biết vui vì lượng khán giả đến đông hơn dự tính.

Tác phẩm Việt Nam Hoa nhài gây chú ý tại buổi công chiếu ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ngày 8/11. Vì kín chỗ một phòng, ban tổ chức phải mở thêm phòng khác. Ngoài các đại biểu tham gia liên hoan, giới chuyên môn, nhiều người đến xem là khán giả ở tuổi trung niên, muốn thưởng thức thước phim về Hà Nội.

Một số phim Việt không tranh giải, từng ra rạp trước đó như Em và Trịnh, Tiệc trăng máu (chiếu tại CGV Nguyễn Chí Thanh) nhanh chóng hết vé. Bích Hằng (30 tuổi) cho biết bận rộn vào thời điểm Em và Trịnh ra rạp, may mắn được xem lại tác phẩm. Tối 11/11, buổi chiếu phim ngoài trời tác phẩm Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác tại phố đi bộ Hà Nội, thu hút khoảng 200 người xem.

Khán giả xem phim "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" trên phố đi bộ Hồ Gươm, tối 11/11.

Các phim Hàn thuộc chùm "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc" được quan tâm. Phim Quyết tâm chia tay, chiếu chiều 11/11, được khán giả Hàn Quốc và Việt Nam hưởng ứng. Trước đó, Khoảnh khắc mùa hè, Bộ phim của tiểu thuyết gia đều hút người xem.

Ngoài ra, các suất chiếu phim ngắn tại rạp BHD Phạm Ngọc Thạch, CGV Nguyễn Chí Thanh cũng hết chỗ. Chiều 11/11 và sáng 12/11, nhân viên rạp CGV cho biết đã phát hết vé từ vài ngày trước, không nhận thêm khách để đảm bảo chất lượng xem.

Ông Hùng Tú nhận xét khán giả đến thưởng thức phim tại liên hoan năm nay đông, đa số lịch sự, yêu điện ảnh. Tại nhiều buổi chiếu, người xem ngồi nghiêm túc đến khi màn hình chiếu hết phần after credit. Tuy nhiên, điểm trừ của liên hoan là lịch chiếu dày, nhiều phim trùng giờ nhau nên khán giả không thể thưởng thức hết các tác phẩm họ muốn. Ông Tú cho rằng đây là điều đáng tiếc, do kinh phí tổ chức có hạn, không thể kéo dài sự kiện.

Ngoài ra, một số phim bị lỗi phần phụ đề. Chẳng hạn, phim Sai lầm của chúng ta, lời thoại và phụ đề lệch nhau hơn 10 giây, khiến nhiều khán giả khó nắm bắt nội dung, bỏ về giữa chừng.

Trailer phim 'Hoa nhài' Trailer phim "Hoa nhài". Video: Haniff

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 12/11, quy tụ 123 phim của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội đồng tuyển chọn đưa ra danh sách gồm 11 phim dài, 20 phim ngắn dự thi. Ngoài ra, ban tổ chức phát bảy phim trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc, 63 phim trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, 22 phim Việt Nam đương đại. Sau khai mạc hôm 8/11, ban tổ chức sẽ công bố các giải thưởng trong bế mạc tối 12/11.

Liên hoan lần đầu tổ chức năm 2010, sau đó tiếp diễn hai năm một lần với tên viết tắt là Haniff (Hanoi International Film Festival). Sự kiện điện ảnh này từng có sự góp mặt của nhiều sao quốc tế như hai tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ - Trương Gia Huy (2010), nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Min Hee (2012), nam diễn viên Go Soo (2014), David Wenham (2018, từng tham gia loạt phim The Lord of the Rings). Năm 2020, Haniff không được tổ chức vì Covid-19.

Bài, ảnh: Hà Thu