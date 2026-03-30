Khánh HòaChủ đầu tư VHR phối hợp đơn vị phát triển dự án Netland khai trương căn hộ mẫu Welltone Luxury Residence tại tầng 11 tòa nhà Gold Coast, số 1 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, ngày 28/3.

Tham gia sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm không gian sống, kiến trúc, nội thất của căn hộ tại Welltone Luxury Residence tương lai. Dự nằm gần cửa sông Cái và vịnh Nha Trang, hướng tới mô hình căn hộ gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu Welltone Luxury Residence. Ảnh: CĐT

Welltone Luxury Residence nằm trên trục đường Trần Phú, tại giao điểm với đường Xóm Cồn. Từ đây, dự án kết nối thuận tiện tới bãi biển Nha Trang, khu du lịch trung tâm cùng nhiều khách sạn và dịch vụ lưu trú trong khu vực.

Dự án phát triển theo mô hình căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm du lịch. Tổ hợp được xây dựng trên khu đất hơn 11.000 m2, gồm ba tòa tháp cao 25-28 tầng với hơn 1.340 căn hộ từ studio, một đến ba phòng ngủ và penthouse. Nhờ vị trí gần sông và vịnh, dự án sở hữu lợi thế về cảnh quan tự nhiên và tầm nhìn hướng ra khu vực ven biển Nha Trang.

Ảnh chụp thực tế căn hộ mẫu dự án. Ảnh: CĐT

Tầm nhìn kề sông cận biển

Welltone Luxury Residence nằm gần cửa sông Cái - nơi dòng sông lớn của Nha Trang đổ ra vịnh, tạo nên không gian cảnh quan kết hợp giữa sông và biển. Theo chủ đầu tư, vị trí này giúp khu vực thông thoáng và đón gió tự nhiên từ vịnh.

Nhờ lợi thế gần sông và biển, các căn hộ mở tầm nhìn ra nhiều hướng cảnh quan. Một phía là vịnh Nha Trang với dải bờ biển kéo dài, phía còn lại là dòng sông Cái cùng nhịp sống đô thị ven sông.

Thiết kế căn hộ ưu tiên không gian mở với ban công và các mặt thoáng nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió biển. Từ các căn hộ hướng vịnh, cư dân có thể quan sát sự thay đổi của mặt nước và bầu trời theo từng thời điểm trong ngày.

Chủ đầu tư cho biết, tại Welltone Luxury Residence, cảnh quan sông - biển trở thành một phần của không gian sống hàng ngày.

Hệ tiện ích wellness

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, dự án còn được quy hoạch theo mô hình tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ. Khối đế của Welltone Luxury Residence gồm hai tầng thương mại với các không gian mua sắm, ẩm thực và dịch vụ phục vụ cư dân cũng như khách du lịch tại khu vực Trần Phú.

Tiện ích wellness bên trong dự án Welltone Luxury Residence. Ảnh: CĐT

Khu sinh hoạt dành cho cư dân bố trí tại tầng tiện ích riêng, tách biệt với khu thương mại bên dưới. Tầng này tập trung nhiều khu chức năng như hồ bơi, khu cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng và không gian thư giãn. Một số tiện ích đặt ngoài trời để tận dụng cảnh quan ven vịnh, tạo thêm các không gian sinh hoạt chung và khu vực thư giãn cho cư dân.

Cách quy hoạch giúp duy trì sự riêng tư cho khu căn hộ trong khi vẫn giữ kết nối với nhịp sống ven biển. Điều này tương đồng xu hướng phát triển các khu nhà ở gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng đang phổ biến tại nhiều đô thị du lịch.

Những năm gần đây, mô hình nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến trên thế giới. Theo Global Wellness Institute, bất động sản gắn với yếu tố sức khỏe (wellness real estate) nằm trong nhóm phân khúc tăng trưởng nhanh của nền kinh tế wellness toàn cầu, với quy mô thị trường khoảng 584 tỷ USD năm 2024 và dự báo có thể vượt 1.100 tỷ USD vào năm 2029.

Sự gia tăng nhu cầu về không gian sống gắn với sức khỏe chịu ảnh hưởng từ giai đoạn hậu đại dịch, khi người mua nhà quan tâm nhiều hơn tới môi trường sống, chất lượng không khí, ánh sáng tự nhiên và khả năng tiếp cận không gian xanh. Các yếu tố này ngày càng tích hợp vào quy hoạch các khu nhà ở mới, từ thiết kế thông gió, cảnh quan đến hệ tiện ích phục vụ vận động và thư giãn.

Tại Việt Nam, mô hình căn hộ gắn với nghỉ dưỡng cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại các đô thị du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Những dự án gần biển hoặc ven vịnh thường phát triển theo hướng kết hợp giữa không gian ở và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Nha Trang là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của Việt Nam, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với lợi thế cảnh quan vịnh và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, khu vực ven biển của thành phố đang hình thành nhiều mô hình nhà ở gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Welltone Luxury Residence phát triển dựa trên xu hướng này, hướng tới nhóm cư dân muốn sống gần biển và tận dụng lợi thế du lịch của Nha Trang để khai thác lưu trú. Quy hoạch tổ hợp căn hộ, thương mại và tiện ích nội khu kỳ vọng góp phần hình thành không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng tại khu vực trung tâm ven vịnh, nơi cư dân kết nối với nhịp sống đô thị du lịch của thành phố.

Song Anh