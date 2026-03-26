Khai trương bệnh viện Mắt Sài Gòn Minh Hải tại Bạc Liêu

Cà MauHệ thống Mắt Sài Gòn khánh thành bệnh viện thứ 28 tại phường Bạc Liêu, góp phần giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên.

Lễ khánh thành diễn ra ngày 21/3, đánh dấu cột mốc mới trong mục tiêu mở rộng mạng lưới chăm sóc thị lực ở miền Tây Nam Bộ của hệ thống nhãn khoa lớn nhất Việt Nam. Nơi đây có diện tích 2.000 m2, nằm trên đường 23/8, được đầu tư đồng bộ như 27 chi nhánh khác.

Ban lãnh đạo nhấn mạnh đầu tư bài bản về nhân sự lẫn công nghệ là cách đơn vị cam kết chăm sóc nhãn khoa toàn diện và bền vững tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, BS.CKII Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, chỉ ra bệnh viện Mắt Sài Gòn Minh Hải tại phường Bạc Liêu là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa thuộc khu vực tư nhân đầu tiên trong lĩnh vực nhãn khoa tại tỉnh.

"Đây là bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa dịch vụ y tế, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận khâu khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên", ông Nguyễn Chí Thanh phát biểu.

Người dân Bạc Liêu và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận y tế kỹ thuật cao mà không cần di chuyển đến Cần Thơ hay TP HCM, tiết kiệm thời gian lẫn chi phí đi lại. Bệnh viện chú trọng khâu phẫu thuật và kiểm soát nhiễm khuẩn, kế thừa 22 năm kinh nghiệm vận hành, đảm bảo chất lượng điều trị đồng nhất với các trung tâm lớn ở TP HCM.

BS.CKII Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Sở Y tế Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ban lãnh đạo xác định phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể là dịch vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết bài toán sức khỏe học đường, bệnh viện dự kiến vận hành Trung tâm kiểm soát cận thị cho trẻ em vào quý IV/2026.

Song hành chuyên môn, đơn vị đề cao trách nhiệm xã hội qua các chương trình an sinh. Ngay trong ngày khai trương, bệnh viện tặng 1.000 suất khám mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

BS.CKI Diệp Văn Hon, Giám đốc điều hành bệnh viện, cho biết: "Chúng tôi thấu hiểu niềm tin của người bệnh chính là thước đo giá trị nhất. Với tâm thế đó, Mắt Sài Gòn Minh Hải cam kết liên tục cập nhật kỹ thuật điều trị mới, lấy sự hài lòng và trải nghiệm an tâm của bệnh nhân làm trọng tâm mọi hoạt động".

BS.CKI Diệp Văn Hon, Giám đốc điều hành bệnh viện, phát biểu.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thành lập hồi 2004 với trụ sở đầu tiên tại TP HCM. Qua 22 năm, với chi nhánh ở Bạc Liêu, đến nay mạng lưới có 28 bệnh viện, phòng khám chuyên khoa hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Hơn 1.200 bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại đây, chú trọng các phẫu thuật khúc xạ, đục thủy tinh thể, võng mạc và thẩm mỹ mắt...

Năm 2024, Mắt Sài Gòn được xác lập kỷ lục "Hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam". Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khảo sát dựa trên số lượng bệnh viện, phòng khám; số lượng bác sĩ, nhân viên y tế; quy mô về cơ sở vật chất, trang thiết bị; công nghệ điều trị nhãn khoa; số lượt điều trị, số lượng bệnh nhân, số ca phẫu thuật thành công; các chương trình chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng...

Đông Vệ