Khai mạc Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025

Triển lãm lớn nhất ngành công nghiệp ôtô năm 2025 được VnExpress tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chiều ngày 27/12.

Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội trong ba ngày, 26-28/12. Đây là sự kiện lớn nhất của ngành xe trong nước về quy mô tổ chức. VnMS 2025 như điểm nhấn khép lại một năm sôi động của thị trường ôtô Việt Nam hơn với số lượng xe mới, nâng cấp ra mắt kỷ lục hơn 50 mẫu.

Giữa không gian rộng lớn của VEC, trung tâm với diện tích 90 ha, lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á, khoảng hơn 300 ôtô, xe máy từ 13 hãng ôtô và phụ kiện tề tựu dưới tiết trời se lạnh, nắng nhẹ. Các khu trưng bày đậm chất công nghệ, không chỉ sắp đặt các sản phẩm ăn khách nhất thị trường, mà còn trình diễn những công nghệ mới nhất hiện nay như hybrid, thuần điện.

Triển lãm Phương tiện di chuyển 2025 tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Ảnh: BTC

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hơn 70 mẫu xe sẵn sàng cho khách lái thử tại sự kiện. Các sa hình, đường trường được các chuyên gia lái xe an toàn thiết kế sẵn cho kỳ lãm lần này. Đây là cơ hội hiếm hoi cho khách được trải nghiệm cùng lúc hàng chục mẫu xe từ nhiều thương hiệu khác nhau. Từ những đánh giá, cảm nhận của riêng mình, khách hàng có cơ sở thực tế để cân nhắc, ra quyết định.

Ngoài ra, từ sáng 26/12, các câu lạc bộ thể thao khuấy động không gian triển lãm bằng những màn drift mãn nhãn. Sự xuất hiện của các mẫu xe hiệu năng cao như Subaru WRX, Volksagen Golf R, Skoda Octavia RS, Ford Mustang Mach E... là những cái tên thu hút quan tâm lớn từ công chúng mê tốc độ.

Ngoài ra, triển lãm còn là điểm đến cho cả gia đình vào dịp cuối tuần với khu vực CarPlay - khu vui chơi và trải nghiệm được thiết kế riêng để bố mẹ và con cùng vận động, sáng tạo và gắn kết trong không khí sôi động và thân thiện. Bên cạnh đó, các bé được thỏa sức lắp ráp mô hình ôtô bằng Lego, tham gia đua xe chòi chân an toàn, hay vẽ tranh, tô màu trong không gian mở, nơi trí tưởng tượng được khuyến khích phát triển.