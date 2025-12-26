Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 quy tụ các mẫu xe 'ăn khách'

Ngày 26/12, Hà Nội nắng đẹp phù hợp cho người dân Thủ đô tìm đến những hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), VnExpress khai mạc Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS), quy tụ hàng chục mẫu xe mới nhất trên thị trường, với chủ lực là các dòng xe điện hoá, thân thiện môi trường.
14h ban tổ chức mới chính thức khai mạc, nhưng trước đó tại các gian nhiều hãng xe, rất nhiều người dân đến sớm, tham quan và lái thử dòng xe "đắt khách" trên thị trường.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Hiếu, Tổng Biên tập báo VnExpress cho biết, giao thông là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5. "Thực trạng này càng đáng lo ngại khi số lượng phương tiện tại các đô thị tăng trung bình 10-15% mỗi năm, tập trung mạnh ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng. Điều đó đặt ra câu hỏi: chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển theo cách cũ, hay lựa chọn những phương thức bền vững hơn cho con người và đô thị?", ông Hiếu nêu vấn đề.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng, Việt Nam cần phát triển giao thông theo hướng bền vững, bởi đây không phải là xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành định hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển dài hạn của nhiều quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này. "Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc xe điện", Thứ trưởng phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. "Bên cạnh đó là bổ sung, điều chỉnh và cập nhật hệ thống đo lường, chất lượng để phù hợp với xu hướng điện hóa phương tiện, trong đó đưa thiết bị đo điện năng sử dụng cho sạc pin xe điện vào diện quản lý nhà nước".
Về sự kiện Vietnam Mobility Show 2025 với chủ đề "Di chuyển bền vững", vị Thứ trưởng đánh giá đây không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến của ngành giao thông – vận tải, còn là diễn đàn có vai trò kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia, các cơ quan truyền thông và đông đảo người tiêu dùng. Vietnam Mobility Show 2025 quy tụ hàng chục khu trưng bày, mẫu xe mới nhất thị trường Việt Nam.