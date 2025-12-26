Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 quy tụ các mẫu xe 'ăn khách'

Gian hàng của VinFast, Tasco Auto, Lynk & Co... trưng bày các mẫu xe thịnh hành cùng thông điệp thể hiện chiến lược phát triển của thương hiệu thu hút hàng nghìn người xem.

Ngày 26/12, Hà Nội nắng đẹp phù hợp cho người dân Thủ đô tìm đến những hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội), VnExpress khai mạc Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS), quy tụ hàng chục mẫu xe mới nhất trên thị trường, với chủ lực là các dòng xe điện hoá, thân thiện môi trường.

14h ban tổ chức mới chính thức khai mạc, nhưng trước đó tại các gian nhiều hãng xe, rất nhiều người dân đến sớm, tham quan và lái thử dòng xe "đắt khách" trên thị trường.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Phạm Hiếu, Tổng Biên tập báo VnExpress cho biết, giao thông là một trong những nguồn phát thải chính của bụi mịn PM2.5. "Thực trạng này càng đáng lo ngại khi số lượng phương tiện tại các đô thị tăng trung bình 10-15% mỗi năm, tập trung mạnh ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng. Điều đó đặt ra câu hỏi: chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển theo cách cũ, hay lựa chọn những phương thức bền vững hơn cho con người và đô thị?", ông Hiếu nêu vấn đề.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho rằng, Việt Nam cần phát triển giao thông theo hướng bền vững, bởi đây không phải là xu hướng mang tính lựa chọn, mà đã trở thành định hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển dài hạn của nhiều quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng này. "Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc xe điện", Thứ trưởng phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. "Bên cạnh đó là bổ sung, điều chỉnh và cập nhật hệ thống đo lường, chất lượng để phù hợp với xu hướng điện hóa phương tiện, trong đó đưa thiết bị đo điện năng sử dụng cho sạc pin xe điện vào diện quản lý nhà nước".

Về sự kiện Vietnam Mobility Show 2025 với chủ đề "Di chuyển bền vững", vị Thứ trưởng đánh giá đây không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến của ngành giao thông – vận tải, còn là diễn đàn có vai trò kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia, các cơ quan truyền thông và đông đảo người tiêu dùng. Vietnam Mobility Show 2025 quy tụ hàng chục khu trưng bày, mẫu xe mới nhất thị trường Việt Nam.

13 thương hiệu ôtô hàng đầu tại Việt Nam mang đến hàng chục mẫu xe mới nhất vừa ra mắt trong năm nay, cùng nhau hiện diện tại sân chơi của Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025. 5 năm liên tiếp được tổ chức, sự kiện của VnExpress thoả "cơn khát" về triển lãm ôtô đúng nghĩa trên thị trường, mang đến cho người dân cơ hội chiêm ngưỡng những dòng xe và công nghệ mới nhất. Ngay tại đây, người dùng được tìm hiểu, lái thử, so sánh trực tiếp hàng chục mẫu xe để đưa ra quyết định cuối cùng, thay vì phải đi từng showroom và lái thử từng mẫu xe. Các hãng xe tham gia trưng bày và lái thử gồm: VinFast, Subaru, Mitsubishi, Dongfeng, Skoda, Honda, Suzuki, Lynk & Co, Geely, Volkswagen, Omoda & Jaecoo, Hyundai và Ford. Sẽ có khoảng 60 mẫu xe để người tham gia lựa chọn lái thử trên hai loại đường, sa hình tốc độ cao và đường trường. Không chỉ có ôtô, VinFast và Honda còn mang đến dải sản phẩm xe máy điện mới nhất, tổ chức lái thử, các ưu đãi và đưa ra bài toán hỗ trợ người dân chuyển đổi xanh. Đại diện các hãng xe tham dự ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam cho biết quy mô của Vietnam Mobility Show 2025 khiến ông ấn tượng, rất háo hức chờ đợi những màn trình diễn. "Tôi hy vọng sự kiện sẽ diễn ra thành công, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các dòng xe, đồng thời có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế để tìm ra mẫu xe phù hợp và đúng với sở thích của mình", Tổng giám đốc Ford Việt Nam nói. Đánh giá về xu hướng xe điện hoá trong ngành, vị Tổng giám đốc Ford Việt Nam nhận định xe thuần điện và hybrid "chắc chắn là xu hướng của tương lai", thêm rằng hãng đang nỗ lực nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp, mang đến cho người Việt những lựa chọn phương tiện hiện đại hơn và thân thiện môi trường. Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam VEC, nơi VnExpress tổ chức Vietnam Mobility Show, chỉ số chất lượng không khí hiển thị trên ứng dụng AirVisual chỉ ở mức vàng, khoảng 60, thay vì sắc đỏ hoặc tím ở ngưỡng 400 (mức nguy hại) như cách đây vài tuần. Ngoài các hoạt động về xe, VnExpress tổ chức giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 dành cho trẻ nhỏ và cha mẹ; khu vui chơi trải nghiệm CarPlay, sân vận động an toàn Hismart Kid Challenge, hướng dẫn trẻ kỹ năng thoát hiểm – thoát nạn trên xe...