Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 'có chuyên môn cao'

TP HCMSang năm thứ ba, giải đấu dần trở thành sự kiện thể thao học đường được mong chờ nhờ tính chuyên môn cao, theo lãnh đạo Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Sáng 19/4, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja khai mạc chặng hai của mùa giải 2025-2026 tại TP HCM. Buổi lễ có sự góp mặt của đại diện ban tổ chức, Liên đoàn bóng rổ, đơn vị đồng hành Ziaja và hơn 400 cầu thủ học sinh THPT.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - Trưởng ban Bóng rổ phong trào, nhận định giải ngày càng trở thành sân chơi học đường được chờ đón.

Ông Vũ Văn Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - Trưởng ban Bóng rổ phong trào, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Trọng chia sẻ, so với kỳ vọng cách đây một năm, ban tổ chức đã xây dựng thành công một giải đấu có chuyên môn cao và công tác tổ chức chỉn chu. Ông kỳ vọng thông qua những trận tranh tài, bóng rổ Việt Nam sẽ phát hiện thêm nhiều vận động viên trẻ tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà.

"Giải đấu ngày càng được định vị rõ là một sân chơi bổ ích cho học sinh THPT, nhưng cũng đạt yêu cầu chuyên môn cao, đủ sức để ươm mầm những tài năng cho bóng rổ nước nhà", ông Trọng nói.

Trong môi trường học đường, thể thao không dừng lại ở thành tích. Bà Bùi Thị Thủy, Phó ban tổ chức giải đấu, cho biết khát khao vươn đến chiến thắng bằng vẻ đẹp thuần khiết của học sinh là động lực để đơn vị nỗ lực tạo ra trải nghiệm tốt nhất.

Một pha bóng trong trận đấu giữa đội nam trường THPT Mạc Đĩnh Chi và THPT Lê Quý Đôn ngày 18/4. Ảnh: BTC

"Chúng tôi mong mỗi trận đấu không chỉ là câu chuyện thắng thua, mà là nơi các em học được cách thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ, gắn kết đồng đội và vượt qua giới hạn của bản thân", bà Thủy nói.

Vượt ra ngoài khuôn khổ tranh tài, điểm nhấn của giải năm nay là mô hình kết hợp thể thao với các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường. Cụ thể, ban tổ chức triển khai chuỗi workshop tại nhiều trường THPT ở TP HCM với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia. Chương trình nhằm giải đáp những băn khoăn về tâm lý, sinh lý của tuổi dậy thì, hướng tới sự phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên 14-18 tuổi.

Về quy mô, chặng hai của mùa giải thu hút 24 đội bóng (16 đội nam, 8 đội nữ) được chọn lọc từ hơn 50 hồ sơ đăng ký. Các đội thi đấu qua 5 vòng từ ngày 18/4 đến 24/5, áp dụng luật bóng rổ 5x5 FIBA 2022.

Ông Nguyễn Quang Bang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh - Baniphar. Ảnh: Quỳnh Trần

Đội vô địch khu vực sẽ nhận phần thưởng 15 triệu đồng, trước khi bước vào trận Siêu Cup tranh tài cùng các đại diện vô địch chặng một (Hà Nội) với giải thưởng trị giá 17 triệu đồng.

Đại diện đơn vị đồng hành, ông Nguyễn Quang Bang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh (Baniphar), chia sẻ niềm vui khi chứng kiến phong trào thể chất học đường lan tỏa tích cực. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh là động lực lớn để doanh nghiệp và thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja tiếp tục đồng hành cùng các dự án giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho giới trẻ trong tương lai.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja là sự kiện thường niên do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, với sự đồng hành từ thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan).

