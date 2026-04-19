10 đội nam cùng 4 đội nữ từ các trường THPT tại TP HCM tham gia lễ khai mạc Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2026, sáng 19/4.

Khai mạc Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2026 – Cup Ziaja

Trước đó vào ngày 27/3, 24 đội đã cùng tham dự và bốc thăm chia bảng thi đấu tại Buổi họp kỹ thuật. Ở nội dung nam, 16 đội chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Nội dung nữ gồm 8 đội chia thành 2 bảng, lấy hai đội mỗi bảng vào bán kết. Hai nhà vô địch nam và nữ khu vực TP HCM sẽ tranh Siêu Cup với các đội Hà Nội, gồm nhà vô địch nam Vinschool The Harmony và nhà vô địch nữ Phan Đình Phùng.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2026 - Cúp Ziaja (Khu vực TP HCM) do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của Thương hiệu Dược Mỹ phẩm Ziaja và được cố vấn chuyên môn bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Giải đấu nhằm góp phần tạo thêm cơ hội rèn luyện, thi đấu cho thanh thiếu niên lứa tuổi 14-18 và thúc đẩy phong trào bóng rổ trong nước.

Trong mùa thứ hai tổ chức, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress tiếp tục hiện diện tại hai trung tâm kinh tế - văn hóa lớn là Hà Nội và TP HCM. Cấu trúc giải đấu bao gồm hai giai đoạn là Giải đấu khu vực và Siêu cúp. Hai đội vô địch khu vực nội dung Nam và Nữ sẽ tranh tài cùng hai đội vô địch khu vực Hà Nội trong trận Siêu Cup mùa giải Bóng rổ trẻ VnExpress - cúp Ziaja lần thứ hai.

Thy An