Khách Việt thực hiện giấc mơ tuyết trắng ở quê hương Ông già Noel

Vượt qua cái lạnh âm 17 độ C và 18 tiếng di chuyển, nữ du khách Việt hiện thực hóa giấc mơ tuổi thơ, đặt chân đến Lapland, ngắm cực quang và trải nghiệm cuộc sống Bắc Cực.

Nguyễn Trần Thu Trang, du học sinh Việt Nam tại Phần Lan, vừa có chuyến đi 5 ngày tới Lapland, vùng đất nằm ở cực bắc đất nước, vào cuối tháng 11. Đây là thời điểm "xứ sở tuyết trắng" bắt đầu bước vào mùa du lịch cao điểm nhất trong năm, thu hút hàng triệu du khách khắp thế giới đổ về Rovaniemi, thủ phủ của vùng và là nơi được mệnh danh là quê hương chính thức của Ông già Noel.

Lapland vào đông không chỉ có tuyết mà còn là thử thách khắc nghiệt về thời tiết. Ngay khi đặt chân đến Rovaniemi, Trang bị "sốc" nhẹ bởi nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm 17 độ C. Lớp tuyết dày đến 30 cm phủ trắng mọi mái nhà, con đường và những cánh rừng thông. Trong không gian tĩnh lặng của Bắc Cực, hơi thở của con người nhanh chóng hóa thành những làn khói trắng xóa, tạo nên khung cảnh vừa thực vừa ảo.

Làng ông già Noel dưới ống kính nữ du khách Việt.

Điểm đầu tiên nữ du khách Việt đặt chân đến là Santa Claus Village (làng Ông già Noel). Từ cổng vào, cô đã nghe thấy tiếng chuông leng keng, tiếng cười của trẻ nhỏ cùng ánh đèn vàng lấp lánh trên các mái nhà gỗ. Với Trang, cảm giác được bước vào thế giới này giống như "bật lại công tắc tuổi thơ". Theo số liệu từ Visit Rovaniemi, khu vực này đón khoảng hơn 500.000 du khách mỗi năm, cao điểm nhất là dịp Giáng sinh và năm mới.

Ngày thứ hai của Trang được mở đầu bằng tour thăm trang trại tuần lộc. Trước đó, cô từng xem nhiều video về trải nghiệm cưỡi xe kéo nhưng khi đứng trước tuần lộc "hàng thật", cô vẫn thấy "hơi run".

Trước mắt Trang là khu rừng trắng xóa tuyết cùng không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng guốc của tuần lộc gõ trên tuyết, còn gió thổi qua tai "chỉ như một tiếng rì rầm rất khẽ". Cuối hành trình, nhóm du khách được đưa đến một căn lều gỗ nhỏ. Tại đây, hướng dẫn viên đốt lửa sưởi ấm và pha cho du khách những cốc ca cao nóng. Trang ngồi sát bếp lửa, hai tay ôm cốc, tận hưởng không khí yên tĩnh và lạnh giá của vùng Bắc Cực.

Vào chiều tối, Trang tiếp tục tham gia trải nghiệm cross country skiing (trượt tuyết băng rừng). Nữ du khách Việt đánh giá đây là một thử thách về thể lực đúng nghĩa khi mất gần 30 phút để tập đứng vững trên ván trượt. Khi đã quen, cô trượt nhanh trên nền tuyết, tận hưởng cảm giác phiêu lưu khi gió lạnh quất vào má, hai bên là những hàng thông cao vút.

"Tôi thấy mình nhỏ bé nhưng cảm thấy rất tự do", Trang nói.

Săn cực quang mỗi buổi tối là điều cô mong chờ nhất trong chuyến đi này. Nhóm khách đứng giữa một cánh đồng tuyết rộng, trời tối đen, chỉ có ánh đèn pin lờ mờ. "Bất ngờ, một vệt xanh nhạt xuất hiện phía Bắc. Dải sáng ấy không đứng yên mà chuyển động, lượn cong, xoáy nhẹ như một dải lụa bị ai đó khẽ tung lên trời, huyền ảo vô cùng", Trang nhớ lại.

Theo các chuyên gia khí tượng, từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là thời điểm lý tưởng để săn cực quang tại Lapland, với tỷ lệ thấy được vào những đêm trời quang mây lên tới 50-70% ở các vùng càng xa về phía Bắc.

Sáng ngày thứ ba, nữ du khách Việt rời Rovaniemi để tiếp tục hành trình đến Saariselkä, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng ở Lapland, nổi bật với những căn nhà gỗ và khói bếp bay lên từ ống khói, cửa sổ mở đèn vàng.

Khung cảnh tuyết trắng như trong cổ tích ở Lapland.

Trải nghiệm đầu tiên mà Trang có tại đây là tắm sauna (xông hơi khô). Cô cho biết sauna ở đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, cửa sổ nhìn thẳng ra mặt nước tối đen. Bên trong phòng xông hơi, mùi gỗ bạch dương thơm nồng, hơi nóng phả lên mặt. Các du khách ngồi im lặng, thư giãn bên tiếng củi nổ lách tách. Mọi thứ bình yên đến mức cảm giác như thời gian trôi chậm lại, theo nhận xét của nữ du khách Việt. Theo thống kê, Phần Lan có khoảng 3 triệu phòng sauna trên tổng số 5,5 triệu dân, biến đây thành nét văn hóa được UNESCO ghi danh.

Ngày thứ 4 của chuyến đi, cô ghé thăm trang trại chó husky và đi xe chó kéo. Trang trại nhỏ với khoảng hơn 100 con chó husky đủ màu sắc lông như nâu, trắng, đen, xám. Điều cô bất ngờ nhất của chuyến thăm là những con vật "vô cùng thân thiện".

"Chúng sinh ra để kéo xe, việc chạy giúp chúng hạnh phúc hơn", hướng dẫn viên địa phương nói với nhóm của Trang về thói quen của những con chó husky sống tại đây.

Sau khi ngồi trên xe kéo, dưới sự điều khiển của hướng dẫn viên, đàn husky đồng loạt bật lên phía trước, kéo chiếc xe chở khách lao đi giữa con đường tuyết uốn lượn, hai bên là những hàng thông cao vút. Chi phí cho một tour kéo dài khoảng 2-3 tiếng dao động từ 150 đến 200 euro mỗi người, bao gồm trang phục giữ ấm và hướng dẫn viên.

Sau quãng đường gần 5 km, cả đoàn dừng lại tại một lán gỗ nhỏ giữa rừng. Đàn husky nằm lăn ra tuyết. Trang vuốt đầu một con chó nằm gần mình nhất. Chuyến đi giúp Trang hiểu hơn về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên trong cuộc sống khắc nghiệt của Bắc Cực.

Ngày cuối cùng, Trang quay trở lại Rovaniemi, dành thời gian dạo bước quanh trung tâm, mua đồ lưu niệm và viết vài tấm bưu thiếp gửi về nhà qua Bưu điện Ông già Noel - nơi các bức thư sẽ được đóng dấu đặc biệt của Bắc Cực.

"Con đang ở một nơi mà tuyết trắng trải dài đến tận chân trời. Con thấy trưởng thành hơn", Trang viết trong một tấm thiệp gửi cho bố mẹ.

Những tấm thiệp gửi đi từ đây sẽ được đóng dấu bưu điện đặc biệt của Vòng Cực Bắc, với giá tem và thiệp khoảng 2-3 euro mỗi chiếc.

Để có chuyến đi suôn sẻ, Trang cho biết đã chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng theo nguyên tắc ba lớp: đồ giữ nhiệt ôm sát cơ thể, áo giữ ấm (áo len) và bên ngoài là áo chống gió - chống nước (áo khoác dày, quần tuyết). Nhiệt độ Lapland có thể xuống âm 20-30 độ C, nên giày giữ nhiệt và tất len là điều không thể thiếu.

Trang gửi bưu thiếp từ Bưu điện Santa về cho bố mẹ.

Lapland mùa Giáng sinh đông khách, đặc biệt thường kín các tour săn Bắc Cực quang, xe chó kéo, xe tuần lộc. Do đó, du khách nên đặt trước 2-4 tuần. Trang cũng khuyến khích du khách nên đến làng ông già Noel trước 10h để tránh xếp hàng dài chụp ảnh cùng ông già Noel.

"Đừng quên gửi bưu thiếp từ Bưu điện Santa, ăn súp cá hồi, thịt tuần lộc, bánh quế nóng trong các chợ Giáng sinh", cô nói.

Phương Anh

Ảnh: Nguyễn Trần Thu Trang