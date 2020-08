Khách Việt đi tour trong Covid-19 được bảo vệ thế nào?

Tập huấn các biện về phòng chống dịch bệnh; phát khẩu trang y tế, nước rửa tay cho khách là những biện pháp mà công ty du lịch đang làm.

Covid-19 bùng phát trở lại tại miền Trung khiến hàng loạt tour du lịch bị hủy. Thậm chí, nhiều chương trình du lịch đi Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo, Cần Thơ... cũng bị hủy. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, tình hình dịch bệnh đã tác động đến tâm lý của khách và ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel, cho rằng các doanh nghiệp du lịch "cũng không vội vàng dừng toàn bộ hoạt động du lịch như lần dịch đầu tiên". Nhiều doanh nghiệp du lịch cùng lúc phải thực hiện "nhiệm vụ kép". Theo đó, vừa làm việc với các đối tác trong hệ thống để đảm bảo quyền lợi cho khách hoàn, hủy vừa điều chỉnh chương trình tour phù hợp, an toàn để phục vụ theo nhu cầu du lịch của một bộ phận khách hàng.

Du khách được đo thân nhiệt trước khi đi tour nhằm đảm bảo tối đa an toàn. Ảnh: Út Nguyễn

Để đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động, các đơn vị lữ hành đang áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, chia sẻ: "Chúng tôi phát khẩu trang y tế và nước rửa tay khô cho du khách, đồng thời đề nghị đối tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho du khách",

Nhà hàng trong tour của công ty phải có phương án phân chia đồ ăn theo từng phần riêng cho khách hoặc để sẵn các bộ đũa; muỗng riêng để khách lấy thức ăn từ bát, đĩa chung. Phương tiện vận chuyển cũng được khử trùng trước khi chở khách và sau khi kết thúc hành trình tour, sử dụng dung dịch sát khuẩn theo tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong khi đó, công ty Lữ hành Fiditour đang thực hiện bộ tiêu chí du lịch an toàn do Sở Du lịch TP HCM ban hành. Theo đó, thực hiện các biện pháp theo dõi y tế, khuyến cáo khách hàng thực hiện các thủ tục vệ sinh, đo thân nhiệt...; khử trùng các phương tiện vận chuyển; liên tục khảo sát và phối hợp với các nhà hàng, khách sạn thực hiện các biện pháp an toàn.

"Với mỗi khách hàng mua tour từ tháng 5/2020 đến nay, công ty đều tặng một bộ combo quà tặng an toàn gồm nước rửa tay tiệt trùng, khẩu trang và vitamin C để tăng cường sức đề kháng", ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc doanh nghiệp này, cho hay.

Các doanh nghiệp lữ hành vẫn tiến hành nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn cho khách du lịch theo quy định về phòng chống Covid-19, vừa đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách đối với những tour đã hủy. Ảnh: Thu Giang

Tương tự, Flamingo Redtours cũng tăng cường thực hiện các biện pháp chống Covid-19. "Đơn vị không đưa khách đến vùng có dịch hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao", đại diện doanh nghiệp này nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Trung Kiên, đại diện Vietrantour cho biết, công ty trang bị đầy đủ các thiết bị y tế từ khi khách chuẩn bị khởi hành. Tại các điểm tham quan, hướng dẫn viên luôn hướng dẫn du khách để tránh các nơi tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các điểm tham quan. Đồng thời, công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để ngay lập tức có những phương án xử lý kịp thời nếu phát hiện các trường hợp khách có triệu chứng bất ổn.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến của dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch triển khai biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Các Sở quản lý Du lịch các địa phương trên cả nước nhanh chóng kích hoạt quy trình phòng chống Covid-19 với từng đối tượng cụ thể như du khách, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú... Duy trì hoạt động thường xuyên đường dây nóng kết nối với doanh nghiệp và khách du lịch; kịp thời nắm bắt tình hình để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nguyễn Nam

