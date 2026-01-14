Khách Tây nhờ tìm lại điểm chụp ảnh 22 năm trước

Du khách Australia sắp quay lại Việt Nam sau 20 năm và muốn tìm lại vị trí từng chụp bức ảnh 22 năm trước.

Joel Carpio, 54 tuổi, người Australia gốc Philippines, từng tham gia đội xây cầu Thanh Trì và sống ở Việt Nam từ năm 2003 tới 2006. Vào năm 2004, Joel cùng bạn đi du thuyền Hạ Long và đã chụp một bức ảnh trước cửa một nhà hàng ở đây. Tháng 2 tới, anh sẽ cùng gia đình du lịch Việt Nam và mong muốn tìm lại địa điểm cũ để tái hiện bức ảnh 22 năm trước.

Trong bức ảnh còn giữ lại, Joel mặc áo khoác xanh, sọc trắng, đỏ, cùng ba người bạn đồng hương tạo dáng như poster của nhóm nhạc Philippines - The Eraserheads. Cổng nhà hàng được làm theo kiểu mái ngói, treo tấm biển viết chữ nét thư pháp "Ẩm thực Việt Nam". Du khách Australia đăng bài lên một số nhóm du lịch Việt Nam nhưng không nhận được câu trả lời vì thông tin ít ỏi.

Joel (thứ hai bên phải) chụp ảnh cùng nhóm bạn. Ảnh: NVCC

Anh không chắc 100% bức ảnh được chụp ở Hạ Long hay Hà Nội nhưng thiên về phương án Hạ Long hơn. Trong số ít bức ảnh còn sót lại ở Việt Nam, Joel tìm thấy một tấm ảnh mình mặc áo khoác tương tự khi du lịch thuyền gỗ tên Âu Lạc 04.

Du khách Australia từng nghĩ sẽ không bao giờ có dịp trở lại Việt Nam nhưng quyết định du lịch của cả gia đình đã cho anh cơ hội tìm lại những ký ức xưa.

"Tôi sẽ rất thất vọng nếu không tìm thấy nơi này. Dĩ nhiên, tôi yêu Việt Nam và muốn đi những địa điểm khác nhưng nơi này có ý nghĩa đặc biệt", Joel nói, cho biết anh chỉ còn giữ liên lạc với một người bạn trong ảnh. Tuy nhiên, người này cũng không nhớ rõ về bức ảnh hàng chục năm trước.

Nam du khách cũng mong chờ tới ngày quay lại Việt Nam. Trong trí nhớ của anh, Việt Nam là quốc gia với nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và "cực an toàn".

Ông Minh Hoàng, chủ một nhà hàng ở Hạ Long, cho biết bức ảnh không có nhiều giá trị thông tin. Lối kiến trúc kiểu mái ngói, đền chùa và chữ thư pháp được nhiều nhà hàng khu vực miền Bắc áp dụng nên khó khẳng định bức ảnh chụp tại Hạ Long. Sau hơn 20 năm, nhiều nhà hàng có thể cũng đã đóng cửa hoặc thay đổi thiết kế đến mức không nhận ra nên việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trên thế giới, nhiều người cũng thích thú với việc chụp lại bức ảnh tại cùng địa điểm sau hàng chục năm.

Một trường hợp nổi tiếng là ba chị em người Anh, ngoài 60 tuổi - Pamela Cook, Tracey Waygood và Elaine McCartney. Vào tháng 1/2025, họ đã cùng nhau tái hiện bức ảnh trên bãi biển Castle ở Cornwall, Anh. Để làm được điều này, cả ba đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị các đồ vật tương đồng với ảnh cũ như áo tắm, khăn, gói đồ ăn nhẹ.

Bức ảnh cũ và mới của ba chị em. Ảnh: Jess Loydell

Hoài Anh