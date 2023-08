Khách sạn trên toàn quốc dịp 2/9 hiếm nơi hết phòng

Các dữ liệu chỉ ra rằng ít khả năng xảy ra "cháy" phòng khách sạn trên cả nước dịp 2/9.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, công suất phòng khách sạn (tỷ số % giữa số phòng bán thành công và số phòng hiện có) trên cả nước không thực sự cao dù đã sát lễ.

Ở khu vực phía nam, Nha Trang (Khánh Hòa) là điểm du lịch yêu thích của khách Hà Nội. Tuy nhiên, trong dịp lễ 2/9, khách từ Hà Nội chỉ chiếm 10 - 20%, lượng lớn đến từ Đăk Lăk, TP HCM. Công suất phòng khách sạn phân khúc 4 sao và 5 sao đạt từ 30% - 40%, khách đặt chủ yếu vào 1/9 và 2/9.

Tại Cam Ranh (Khánh Hòa), khu vực tập trung một số resort lớn, công suất phòng phân khúc 5 sao quốc tế cao nhất đạt 40%. Selectum Noa Resort Cam Ranh có tỷ lệ lấp phòng khoảng 50%, Alma Resort đạt 60% trong ngày 1/9 và 2/9, sang 3/9, công suất còn 30 - 40%.

Biển Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: Khoa Trần

Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ghi nhận công suất phòng dịp lễ thấp, trung bình 30% với phân khúc 5 sao, 30 - 35% với phân khúc 4 sao và 25% cho phân khúc 3 sao. Một số chuyên gia nhận định, việc thông xe cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khiến khách (chủ yếu từ TP HCM và một số tỉnh lân cận) dịp lễ lẽ ra đi Vũng Tàu nay đổi qua Phan Thiết (Bình Thuận).

Tại Phan Thiết, các dữ liệu cho thấy công suất phòng ở mức khá, từ 40% - 60%. Movenpick Resort Phan Thiết đã hết phòng từ 1/9 đến 3/9. The Cliff Resort & Residences giai đoạn 1-2/9 kín 90% phòng, chỉ còn hạng cao. Trong khi đó, Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn là điểm đến hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ với công suất phòng trên 60% ở phân khúc 4 và 5 sao.

Trong kỳ nghỉ lễ, lượng đặt phòng khách sạn tại Phú Quốc cũng không cao khi phân khúc 5 sao ở bắc, nam và trung tâm đảo đều tăng chậm. Số lượng phòng lớn nhưng công suất chưa đạt 20%. Phân khúc 4 sao đạt 10-25%, riêng Seashells Phu Quoc Hotel & Spa đạt mức gần 50%. Các resort, villa khu vực nam đảo có công suất khoảng 15%. Hầu hết cơ sở lưu trú tại thành phố này đều đã bỏ phụ thu dịp lễ.

Bà Đinh Thị Thu Thảo, Giám đốc Kinh doanh của Mustgo, đánh giá nguyên nhân không nằm ở giá vé máy bay như các giai đoạn cao điểm trước. Hiện tại, giá vé máy bay chiều từ Hà Nội hay TP HCM đều giảm đáng kể, trung bình từ 3 - 4 triệu đồng mỗi khách nếu đi từ Hà Nội và 1 - 2 triệu đồng mỗi khách nếu xuất phát từ TP HCM. Hiện nay, công ty còn khoảng 70% vé tàu, xe, máy bay đi Phú Quốc dịp 2/9.

"Du khách có xu hướng đi gần, ưu tiên đường bộ, mức chi trả cũng không cao do tình hình kinh tế chung. Vì thế, các điểm đến phụ thuộc vào đường bay như Phú Quốc có tỷ lệ khách thấp", bà Thảo nói.

Một khách sạn 5 sao ở Sa Pa có tầm nhìn ra thung lũng Mường Hoa và dãy Hoàng Liên Sơn. Ảnh: Booking

Ở Sa Pa, dữ liệu của Mustgo ghi nhận tỷ lệ lấp phòng hiện đạt 50 - 85%, chủ yếu là phân khúc 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, bà Thảo nhận định việc đặt phòng khách sạn ở Sa Pa sẽ có nhiều biến động vào những ngày cuối. Có khả năng cao, Sa Pa vẫn sẽ "cháy" phòng như mọi năm.

Các khách sạn ở Hạ Long đa phần vẫn tính phụ thu dịp 2/9. Số phòng trống còn cao khi công suất trung bình đạt khoảng 40 - 60%. Tuy nhiên, những khách "last minute" (đặt giờ chót) có thể khiến chỉ số này tăng thêm vào những ngày cuối.

Hai điểm đến khác cũng được du khách chú ý là Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam). Các chuyên gia du lịch nhận định đây là hai điểm phổ biến, không bị ảnh hưởng nhiều bởi xu thế du lịch nên lượng khách luôn ở mức ổn định.

Đại diện Mustgo nói du khách đến Đà Nẵng có xu hướng ở các khách sạn dọc biển, tỷ lệ lấp phòng khoảng 70 - 80%. Những khách sạn trong thành phố ít được ưu tiên hơn, mới đạt 40 - 50%. Dòng khách sạn, resort cao cấp có công suất phòng trung bình đạt 30 - 40%. Hầu hết cơ sở lưu trú vẫn áp dụng chính sách phụ thu.

Tại Hội An, công suất phòng dao động 40 - 70%, khách đặt nhiều nhất ở phân khúc 4 sao. Chỉ số này có thể tăng thêm vào sát lễ do khách có xu hướng đến Đà Nẵng mới đặt phòng ở Hội An.

Tú Nguyễn