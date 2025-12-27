Khách sạn nơi kín chỗ, nơi trầm lắng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Nhu cầu đặt sớm của khách quốc tế giúp các khách sạn tại Đà Nẵng, TP HCM đạt công suất cao, trái ngược với tình trạng còn nhiều phòng trống tại Đà Lạt.

Dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch được kéo dài lên 4 ngày sau quyết định hoán đổi ngày làm việc, thị trường du lịch lại ghi nhận một bức tranh tương đối khác biệt giữa các điểm đến.

Sự dịch chuyển trong thói quen lập kế hoạch của du khách, kết hợp với làn sóng khách quốc tế đổ về trong mùa cao điểm cuối năm, đã tạo nên những phân khúc thị trường nóng - lạnh. Trong khi các thành phố lớn và điểm đến biển nổi tiếng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao, một số "thủ phủ" du lịch nghỉ dưỡng khác đang dư nguồn cung phòng.

Tại các đô thị hạt nhân và trung tâm du lịch lớn, làn sóng khách quốc tế trở thành động lực thúc đẩy sự phục hồi phân khúc lưu trú cao cấp. Tại TP HCM, nhiều khách sạn danh tiếng ở khu vực trung tâm như Caravelle và Pullman đã sớm thông báo kín phòng từ cách đây một tháng. Đại diện khách sạn Kim Đô trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cho biết toàn bộ 127 phòng của đơn vị đã kín chỗ từ ngày 31/12 đến 3/1. Theo đơn vị này, nhu cầu lưu trú cuối năm chủ yếu đến từ thị trường quốc tế với các kế hoạch được chuẩn bị từ trước cho kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới.

Người dân và du khách đổ về vui chơi tại khu vực trung tâm TP HCM dịp lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: Đức Đồng

Tương tự, thành phố biển Đà Nẵng cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của dòng khách ngoại. Tỷ lệ đặt phòng tại đây đạt mức khoảng 90% cho kỳ nghỉ lễ sắp tới. Đại diện Pullman Đà Nẵng nhận định lượng khách tăng chủ yếu là khách quốc tế nghỉ lễ cuối năm, giúp khách sạn duy trì công suất ổn định ở mức cao. Sự hiện diện của du khách từ các thị trường trọng điểm không chỉ lấp đầy các cơ sở lưu trú mà còn góp phần kích hoạt chuỗi dịch vụ đi kèm, từ nhà hàng đến các khu vui chơi giải trí.

Bên cạnh các điểm đến biển, loại hình du lịch ngủ đêm trên tàu cũng đang đón nhận tín hiệu tích cực từ khách ngoại. Tại khu vực phía Bắc, các du thuyền trên vịnh Hạ Long gần như đã bán hết phòng cho dịp Tết Dương lịch từ cuối tháng 11. Đại diện du thuyền Paradise Vietnam cho biết 100% khách đặt phòng trong giai đoạn Noel và Tết Dương lịch là người nước ngoài đến từ Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và Pháp. Phần lớn du khách chọn hành trình khám phá 2 ngày 1 đêm, trong khi khoảng 20% ưu tiên những chuyến đi dài hơn để thưởng ngoạn trọn vẹn di sản thế giới.

Sự sôi động của các thị trường phụ thuộc vào khách quốc tế trái ngược hoàn toàn với tình hình tại "thủ phủ" du lịch Đà Lạt, nơi vốn trông chờ vào dòng khách nội địa. Khác với cảnh đông đúc thường thấy, trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Booking.com, Agoda, khoảng 50% cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Đà Lạt vẫn còn phòng trong giai đoạn từ ngày 31/12 đến 3/1.

Nhiều khách sạn và resort cao cấp như Hôtel Colline, Mercure hay Đà Lạt Palace Heritage với mức giá từ 1,9 đến 5 triệu đồng mỗi đêm hiện vẫn chưa kín chỗ. Thực tế này phản ánh sự thận trọng trong chi tiêu của du khách trong nước, cũng như xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến mới hoặc lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ (staycation).

Ở phân khúc bình dân tại Đà Lạt, tình hình thậm chí còn trầm lắng hơn. Các nhà nghỉ và khách sạn nhỏ có giá từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi đêm hiện đạt công suất chưa đến 50%. Đại diện khách sạn Hoàng Linh Phát trên đường 3/2 cho biết với quy mô gần 200 phòng, công suất hiện tại chưa tới một nửa, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù kỳ nghỉ được kéo dài lên bốn ngày, nhiều chủ cơ sở lưu trú tại đây thừa nhận tình hình kinh doanh vẫn không mấy khả quan khi lượng khách đặt phòng không đạt kỳ vọng.

Khách nước ngoài nghỉ dưỡng ở Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc tháng 12. Ảnh: Thành Nguyễn

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, lý giải các điểm đến kín phòng dịp này chủ yếu nằm gần các đô thị lớn hoặc dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện cá nhân. Riêng với Phú Quốc và Đà Nẵng, công suất phòng ở mức cao nhờ đang bước vào mùa cao điểm của khách quốc tế bắt đầu từ giữa tháng 12. Theo ông, sự phân hóa này cho thấy thị trường du lịch đang vận hành theo hai tốc độ khác nhau: một phân khúc dựa trên sự ổn định của lịch trình khách ngoại và một phân khúc dựa trên sự biến động và tâm lý thắt chặt chi tiêu của khách nội.

Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển cũng đóng vai trò then chốt trong việc định hình dòng khách. Giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ dao động khoảng 5,9 triệu đồng, cao hơn ngày thường tới 52%. Các chặng bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng và Nha Trang cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 30% và 51%. Đặc biệt, chiều về vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (4/1) từ Nha Trang và Phú Quốc về Hà Nội đang rơi vào tình trạng khan hiếm vé, đẩy giá lên mức từ 3,9 đến 4,4 triệu đồng mỗi lượt.

Ông Tú nhận xét có sự chênh lệch lớn giữa chiều đi và đến nhưng không phải do thay đổi kỳ nghỉ từ một ngày lên 4 ngày. Lý do chính rơi vào cuối tuần cộng với ngày cuối kỳ nghỉ lễ, chuyến bay ít, nhu cầu tập trung nên giá cao hơn.

Tuy nhiên, việc công bố lịch nghỉ lễ bốn ngày vào thời điểm sát kỳ lễ (25/12) cũng khiến nhiều du khách lỡ nhịp với các kế hoạch du lịch nước ngoài. Anh Minh Hoàng, một du khách tại Hà Nội, cho biết tiếc nuối khi không thể sắp xếp đi Hàn Quốc do các công ty lữ hành đã khóa sổ tour và không kịp hoàn thiện thủ tục thị thực. Sự thay đổi này khiến một bộ phận du khách phải chuyển hướng sang các điểm đến miễn thị thực tại Đông Nam Á hoặc chọn nghỉ lễ trong nước tại những điểm đến lân cận.

Du khách ở Cung điện Gyeongbokgung, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Daily Sabah

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist, cho biết hầu hết các sản phẩm du lịch nước ngoài đi Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã bán hết từ đầu tháng 12. Hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành đang tập trung tối đa cho sản phẩm Tết Nguyên đán thay vì điều chỉnh thêm cho kỳ nghỉ đầu năm.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt - nhận xét lịch nghỉ thay đổi sát ngày nên các sản phẩm du lịch nước ngoài hầu như đã "chốt sổ", còn lác đác một số sản phẩm nội địa. Ông Vũ cho biết không kỳ vọng tăng trưởng về số khách chốt tour vì đa số đã đặt xong từ đầu tháng.

Bà Linh cho biết sự ổn định trong kế hoạch của các doanh nghiệp cho thấy Tết Dương lịch đang dần trở thành một bước đệm, trong khi mọi nguồn lực và sự kỳ vọng của thị trường đều đang hướng tới kỳ nghỉ dài nhất trong năm.

Theo đánh giá của ông Vũ, các khách sạn tại Đà Nẵng, TP HCM hay Hạ Long kín chỗ phần lớn nhờ vào sự phục hồi của thị trường quốc tế, trong khi phân khúc khách nội địa vẫn đang tìm kiếm những lựa chọn cân bằng hơn giữa trải nghiệm và chi phí. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý và doanh nghiệp lữ hành điều chỉnh chiến lược sản phẩm, chuẩn bị cho những đợt cao điểm tiếp theo trong năm mới.

Tuấn Anh - Tú Nguyễn