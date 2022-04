Khách sạn Mộc Châu xin lỗi và giảng hoà với khách

Sơn LaĐại diện khách sạn ở Mộc Châu hy vọng sự việc là lỗi cá nhân, không làm ảnh hưởng tới du lịch địa phương.

Sáng 11/4, chị Thu Thảo, lễ tân tại khách sạn Mộc Châu, nơi nhân viên bị tố cầm dao đuổi khách, cho VnExpress biết đã làm việc với cơ quan chức năng và đợi quyết định xử phạt.

Theo chị Thảo, khách sạn đang trong giai đoạn chuyển giao chủ mới, hiện chị đồng thời cũng là quản lý chính ở đây. "Phía khách sạn đã gửi lời xin lỗi tới du khách và giảng hòa. Vi phạm của hai bên sẽ do cơ quan chức năng xem xét xử phạt", chị nói và mong đây là lỗi của cá nhân, không ảnh hưởng tới khách sạn và du lịch địa phương.

Nhóm khách đến từ Hà Nội sau khi làm việc với công an địa phương và đại diện khách sạn đã rút đơn tố cáo.

Hình ảnh tại lễ tân khách sạn được nhóm khách Hà Nội chia sẻ lại. Ảnh:NVCC

Chị Thảo kể lại và cho rằng sự việc xảy ra do những khúc mắc của cả hai bên. Cụ thể, khách sạn nhận đặt phòng của một công ty lữ hành, chiều ngày 9/4 đoàn nhận trước một phòng. Khoảng 23h, anh Thành Thái và Văn Thành nhận tiếp một phòng nữa. Do nhầm lẫn, chị Thảo đã xếp phòng này cho nhóm khách khác. Sau khi xin lỗi khách, chị đề xuất chuyển phòng, không tính tiền do phòng chất lượng kém hơn. Chị cũng đưa ra giải pháp thuê hộ khách sạn khác.

"Khi ấy tôi xin lỗi khách tới 40 phút và đưa ra hai phương án nhưng khách không đồng ý. Khách yêu cầu lấy lại phòng cũ, chuyển người đang ở đi nhưng đêm rồi nên thôi không thể đồng ý", chị Thảo nói và cho biết khách có chửi tục, nói những câu khó nghe. Do không thoải mái khi bị xúc phạm, chị Thảo có lớn tiếng. Khi thấy ồn ào, chồng chị Thảo, anh Lê Ngọc Sáng, yêu cầu khách ra khỏi khách sạn nếu không ở. Lời qua tiếng lại, anh Sáng sau đó đã vào bếp lấy dao ra khu vực lễ tân dọa khách.

Trước đó, anh Trung Anh, Hà Nội, đã bức xúc chia sẻ sự việc nhóm bạn mình bị nhân viên khách sạn tại Mộc Châu cầm dao doạ sau khi có những mâu thuẫn trong việc nhận phòng khách sạn. Hai người bạn của anh vì quá sợ hãi đã báo công an thị trấn và viết tường trình sự việc.

UBND huyện Mộc Châu cũng đã có báo cáo về vụ việc, khẳng định người gây rối là chồng của lễ tân, không phải nhân viên khách sạn. Đại diện UBND cũng đã làm việc với hai phía, chỉ đạo công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định với hành vi của anh Lê Ngọc Sáng. Về việc chia sẻ thông tin sự việc lên mạng xã hội, UBND huyện cho biết nếu phát hiện hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân sẽ xử lý theo thẩm quyền.

