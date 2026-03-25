Khách săn 'Mặt Trời trứng muối' trên nóc nhà thờ trăm tuổi ở TP HCM

Gần một tuần nay, đường Học Lạc, phường Chợ Lớn nhộn nhịp người đến ''săn'' Mặt Trời trứng muối trên nóc nhà thờ Cha Tam.

Nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá nhà thờ Cha Tam là một trong những điểm chụp hiếm hoi ở TP HCM có thể khai thác hiệu quả kết hợp của ánh sáng và kiến trúc.

Theo họ, khu vực tháp chuông nhà thờ có bố cục gọn, dễ tạo khung hình đối xứng, phù hợp để canh khoảnh khắc Mặt Trời đi qua thánh giá lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ánh sáng tại đây được nhận xét lên màu tự nhiên, ít phải xử lý hậu kỳ.

Bên cạnh đó, không gian khu Chợ Lớn xung quanh cũng góp phần tạo nên bối cảnh vừa cổ kính vừa giàu nhịp sống cho bức ảnh.