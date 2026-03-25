Khách săn 'Mặt Trời trứng muối' trên nóc nhà thờ trăm tuổi ở TP HCM

Gần một tuần nay, đường Học Lạc, phường Chợ Lớn nhộn nhịp người đến ''săn'' Mặt Trời trứng muối trên nóc nhà thờ Cha Tam.
Nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá nhà thờ Cha Tam là một trong những điểm chụp hiếm hoi ở TP HCM có thể khai thác hiệu quả kết hợp của ánh sáng và kiến trúc.
Theo họ, khu vực tháp chuông nhà thờ có bố cục gọn, dễ tạo khung hình đối xứng, phù hợp để canh khoảnh khắc Mặt Trời đi qua thánh giá lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ánh sáng tại đây được nhận xét lên màu tự nhiên, ít phải xử lý hậu kỳ.
Bên cạnh đó, không gian khu Chợ Lớn xung quanh cũng góp phần tạo nên bối cảnh vừa cổ kính vừa giàu nhịp sống cho bức ảnh.
Gần một tuần nay, đường Học Lạc, phường Chợ Lớn nhộn nhịp người đến ''săn'' Mặt Trời trứng muối trên nóc nhà thờ Cha Tam.
Nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá nhà thờ Cha Tam là một trong những điểm chụp hiếm hoi ở TP HCM có thể khai thác hiệu quả kết hợp của ánh sáng và kiến trúc.
Theo họ, khu vực tháp chuông nhà thờ có bố cục gọn, dễ tạo khung hình đối xứng, phù hợp để canh khoảnh khắc Mặt Trời đi qua thánh giá lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Ánh sáng tại đây được nhận xét lên màu tự nhiên, ít phải xử lý hậu kỳ.
Bên cạnh đó, không gian khu Chợ Lớn xung quanh cũng góp phần tạo nên bối cảnh vừa cổ kính vừa giàu nhịp sống cho bức ảnh.
Anh Thuỵ cho biết, quá trình theo đuổi ảnh Mặt Trời bắt đầu ba tiếng trước khi hoàng hôn buông xuống. Anh khảo sát địa điểm, tính toán hướng di chuyển của Mặt Trời, căn chỉnh góc máy và thông số để sẵn sàng bấm máy. 15 phút trước khi Mặt Trời xuống, dần trùng với tượng Chúa là thời điểm hồi hộp nhất.
Nhà thờ Cha Tam mang nét riêng biệt, là sự giao thoa giữa kiến trúc Gothic và Trung Hoa. Cổng vào thiết kế theo kiểu tam quan, mái có đầu đao, kiến trúc thường thấy ở cung đình, chùa chiền. Trên đỉnh, hai bên cây thánh giá là hình tượng hai con cá, gợi liên tưởng đến tích "cá chép hóa rồng", tạo nên điểm nhấn văn hóa nổi bật trong tổng thể công trình.
Anh Thuỵ cho biết, quá trình theo đuổi ảnh Mặt Trời bắt đầu ba tiếng trước khi hoàng hôn buông xuống. Anh khảo sát địa điểm, tính toán hướng di chuyển của Mặt Trời, căn chỉnh góc máy và thông số để sẵn sàng bấm máy. 15 phút trước khi Mặt Trời xuống, dần trùng với tượng Chúa là thời điểm hồi hộp nhất.
Nhà thờ Cha Tam mang nét riêng biệt, là sự giao thoa giữa kiến trúc Gothic và Trung Hoa. Cổng vào thiết kế theo kiểu tam quan, mái có đầu đao, kiến trúc thường thấy ở cung đình, chùa chiền. Trên đỉnh, hai bên cây thánh giá là hình tượng hai con cá, gợi liên tưởng đến tích "cá chép hóa rồng", tạo nên điểm nhấn văn hóa nổi bật trong tổng thể công trình.
Mặt Trời dần lên cao, đi qua thánh giá trên đỉnh tháp, một cánh chim bay ngang, là một trong những bức ảnh mà anh Thuỵ ấn tượng nhất.
Các bức ảnh "Mặt trời đi qua nhà thờ Thánh Phanxico Xavie" được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng, thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét màu sắc và bố cục cho người xem cảm giác tác phẩm như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.
"Mỗi bức ảnh như một tấm postcad kể lại câu chuyện bằng ánh sáng và cảm xúc", tài khoản Phương Anh để lại bình luận.
Mặt Trời dần lên cao, đi qua thánh giá trên đỉnh tháp, một cánh chim bay ngang, là một trong những bức ảnh mà anh Thuỵ ấn tượng nhất.
Các bức ảnh "Mặt trời đi qua nhà thờ Thánh Phanxico Xavie" được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng, thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét màu sắc và bố cục cho người xem cảm giác tác phẩm như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.
"Mỗi bức ảnh như một tấm postcad kể lại câu chuyện bằng ánh sáng và cảm xúc", tài khoản Phương Anh để lại bình luận.
Một góc đường Học Lạc nhuộm vàng dưới hoàng hôn chiều 24/3.
Một góc đường Học Lạc nhuộm vàng dưới hoàng hôn chiều 24/3.
Nhà thờ Cha Tam được khởi công năm 1900 và khánh thành năm 1902 dưới sự dẫn dắt của linh mục Pierre d’Assou (Cha Tam) - cha xứ đầu tiên tại đây.
Ông có tên Hoa là Đàm Á Tố (phiên âm Tam An Su), từ đó người dân quen gọi công trình là nhà thờ Cha Tam. Hiện nhà thờ mở cửa cho giáo dân và du khách đến tham quan, cầu nguyện tự do. Ảnh: Quỳnh Trần.
Nhà thờ Cha Tam được khởi công năm 1900 và khánh thành năm 1902 dưới sự dẫn dắt của linh mục Pierre d’Assou (Cha Tam) - cha xứ đầu tiên tại đây.
Ông có tên Hoa là Đàm Á Tố (phiên âm Tam An Su), từ đó người dân quen gọi công trình là nhà thờ Cha Tam. Hiện nhà thờ mở cửa cho giáo dân và du khách đến tham quan, cầu nguyện tự do. Ảnh: Quỳnh Trần.
Tuấn Anh
Ảnh: Cao Như Thuỵ