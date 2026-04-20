Khách sạn kiểu con nhộng 'ấm cúng' hay 'ngột ngạt'?

Với mức giá 40 USD mỗi đêm, mô hình khách sạn con nhộng ra đời từ thập niên 1970 tại Nhật Bản đang bùng nổ tại London, Anh như một giải pháp lưu trú tối giản để tiết kiệm chi phí.

Mô hình khách sạn con nhộng (capsule hotel) ra đời từ năm 1979 tại Osaka, Nhật Bản, do kiến trúc sư Kisho Kurokawa thiết kế nhằm phục vụ những nhân viên văn phòng lỡ chuyến tàu cuối về nhà. Sau gần nửa thế kỷ, mô hình tối ưu hóa không gian này đang bùng nổ tại các đô thị đắt đỏ nhất thế giới, điển hình là London, Anh, nơi giá phòng trung tâm luôn là rào cản với du khách.

St Peter’s Bay được xem là khách sạn con nhộng lớn nhất thế giới, mức giá 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho một đêm lưu trú, đang thu hút lượng lớn khách du lịch. So với mặt bằng chung tại London, con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với các khách sạn truyền thống, thường dao động ở mức vài trăm USD.

Bên trong khách sạn con nhộng chỉ vừa một người nằm

Cấu trúc của mỗi khoang ngủ chỉ là một không gian khép kín bằng nhựa hoặc sợi thủy tinh, diện tích vừa đủ cho một người nằm. Bên trong trang bị nệm, gối, đèn đọc sách, ổ cắm sạc và hệ thống thông gió. Ranh giới giữa sự tiện lợi và cảm giác ngột ngạt vẫn là chủ đề gây tranh luận. Với những người ưu tiên sự tinh gọn, đây là không gian ấm cúng, đủ riêng tư để ngả lưng. Những du khách có hội chứng sợ không gian kín dễ cảm thấy bị bó buộc trong chiếc hộp có trần sát đỉnh đầu.

Tiếng ồn là một trong những hạn chế lớn nhất của mô hình này. Do các khoang ngủ được xếp chồng lên nhau trong một không gian chung, âm thanh từ bước chân, tiếng khóa kéo vali hay tiếng trò chuyện ở khu vực hành lang rất dễ lọt vào bên trong. Việc sử dụng chung nhà vệ sinh và khu vực tắm rửa cũng đòi hỏi khách lưu trú phải thích nghi với văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

Sự xuất hiện và thành công của khách sạn con nhộng tại phương Tây phản ánh sự thay đổi trong tư duy du lịch hiện đại. Thay vì chi trả cho những tiện nghi dư thừa, du khách thế hệ mới có xu hướng tối giản hóa nhu cầu lưu trú, ưu tiên ngân sách cho các trải nghiệm thực tế tại điểm đến. Tại một thành phố có chi phí đắt đỏ như London, việc đánh đổi không gian rộng rãi lấy vị trí trung tâm và giá thành rẻ đang trở thành lựa chọn thực dụng của nhiều người.

Dù ra đời từ thập niên 1970 với mục đích ban đầu là giải pháp tình thế cho người lao động, khách sạn con nhộng hiện nay đã tiến hóa thành một phân khúc lưu trú.