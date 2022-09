Khách sạn Đà Nẵng giảm giá, cho thuê tránh bão

Nhiều khách sạn, homestay ở Đà Nẵng giảm giá phòng 20 đến 30% trong ba ngày từ 27 đến 29/9.

Phương Thảo (26 tuổi, Hà Nội) có chuyến du lịch Đà Nẵng – Hội An từ 25 đến 28/9. Do ảnh hưởng của bão Noru, chuyến bay về Hà Nội sáng ngày 28/9 của cô phải hoãn. Thảo lùi lịch về vào 1/10.

Hai ngày phát sinh ở Đà Nẵng, Thảo và một người bạn chuyển từ khách sạn 4 sao ven biển đang ở trong chuyến đi, sang một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi bão về. Giá phòng trong ngày 27 và 28/9 được giảm 20% còn 240.000 đồng một phòng cho hai người ở.

Trưa nay, bãi biển ỏ Đà Nẵng đã vắng người. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cắt cử nhân viên túc trực 24/24, tuyệt đối không cho người dân tắm biển. Ảnh: Ngọc Thành

Trường hợp của Phương Thảo không hiếm đợt này. Ngoài ra, theo bà Lê Ngọc Diệp, quản lý truyền thông khách sạn Radisson Hotel Da Nang, có thể phân loại khách thành một số nhóm: những người đã kết thúc chuyến đi nhưng mắc kẹt do bão, muốn gia hạn phòng; khách du lịch từ đơn vị lưu trú khác chuyển sang; người dân đến ở tránh bão (tỉ lệ nhỏ) và khách đặt trước phòng nhưng chưa đi được, phải đổi ngày.

Để hỗ trợ các nhóm đối tượng trên, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng chương trình giảm giá phòng 20-30% trong bốn ngày 27 đến 30/9. Ngoài ra, họ cũng giảm 15-20% dịch vụ ăn uống cho những khách không ra ngoài được do bão, đối với khách chưa tới ở, hỗ trợ đổi miễn phí ngày đặt phòng, bảo lưu tiền cọc.

Trên các hội nhóm review du lịch Đà Nẵng, một số khách sạn, homestay còn đăng bài "cho thuê phòng khách sạn tránh bão" mức giá từ 200.000 đến 300.000 đồng một đêm, hướng tới đối tượng là sinh viên mới nhập học.

Đại diện khách sạn New Era và Sunrise (đường An Thượng 1, quận Ngũ Hành Sơn) cho hay khách sạn dành riêng một số phòng để hỗ trợ sinh viên và người dân muốn tránh bão, giảm giá 50% so với giá gốc.

Lượng phòng ở trung tâm Đà Nẵng trong đợt bão còn khá nhiều, phần lớn khách sạn vẫn mở cửa đón khách. Đại diện Radisson Hotel Da Nang cho biết chỉ đóng cửa các hoạt động, dịch vụ ngoài trời. Khách sạn đã cắt cử thêm nhân viên sẵn sàng phục vụ du khách ngay cả trong bão.

Tương tự, tỉ lệ lấp đầy phòng trống tại Robin Hotel Danang trong những ngày này khoảng 50%. Khách hủy phòng hoặc muốn đổi lịch được thay thế bởi một số lượng khách mới lưu trú trong tâm bão.

Thành phố Đà Nẵng đã cấm tắm biển từ ngày 26/9 để phòng chống bão Noru. Các khu resort 5 sao trên bán đảo Sơn Trà đã chủ động không nhận khách, đồng thời đưa các khách đang lưu trú xuống phố để chống bão.

Tại đảo Lý Sơn, nơi được coi là tâm bão, hầu hết các khách sạn lớn nhỏ, homestay đều đóng cửa, từ chối nhận khách. Hiện chưa xác định được lượng du khách còn mắc kẹt trên đảo là bao nhiêu.

"Gia đình tôi đã đóng cửa homestay từ 24/9 và di chuyển vào đất liền để tránh bão. Khách sạn hay homestay trên địa bàn đảo có trách nhiệm thông báo với khách trước thời gian dự kiến có bão khoảng một tuần. Những khách còn mắc kẹt lại trên đảo sẽ được đưa đến các điểm sơ tán trên đảo", chị Thu Ngân, chủ Bếp’s House Homestay Lý Sơn, cho biết.

7h sáng 27/8, bão Noru trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 360 km, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 14-15.

