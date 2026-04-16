Khách sạn biểu tượng Dubai tạm đóng cửa để trùng tu

Tập đoàn Jumeirah dự kiến cải tạo toàn diện khách sạn biểu tượng Burj Al Arab trong 18 tháng, sau đợt sụt giảm khách do căng thẳng địa chính trị tại khu vực.

Đây là lần nâng cấp toàn diện đầu tiên kể từ khi khách sạn khai trương năm 1999, diễn ra trong bối cảnh du lịch khu vực suy giảm do xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Một góc khách sạn Burj Al Arab. Ảnh: Reuter

Trong thông cáo phát đi ngày 14/4, tập đoàn sở hữu Jumeirah cho biết dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong khoảng 18 tháng, dưới sự phụ trách của kiến trúc sư nội thất người Pháp Tristan Auer. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nêu rõ việc khách sạn sẽ đóng cửa hoàn toàn trong thời gian thi công.

Nguồn tin nội bộ cho biết khách sạn đang bố trí chỗ ở thay thế tại các cơ sở lân cận cho những khách đã đặt phòng. Thời gian tạm dừng hoạt động có thể thay đổi tùy theo tiến độ thực tế.

Theo nguồn tin, đợt cải tạo "được mong đợi từ lâu" không liên quan đến sự cố xảy ra trước đó. Jumeirah cũng không đề cập đến xung đột khu vực trong thông báo chính thức.

Dù vậy, thời điểm triển khai vẫn thu hút sự chú ý khi căng thẳng địa chính trị đang ảnh hưởng đến dòng khách du lịch tới Dubai. Các chuyến bay gián đoạn tại United Arab Emirates cùng cảnh báo từ các tập đoàn về áp lực lợi nhuận cho thấy nhu cầu du lịch có dấu hiệu suy giảm.

Bên trong khách sạn Burj Al Arab. Ảnh: Tripadvisor

Nằm trên đảo nhân tạo cách bờ biển Jumeirah 280 m, khách sạn Burj Al Arab cao 321 m với hình dáng mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống. Công trình kết nối với đất liền qua một cây cầu riêng biệt, nội thất dát vàng và mức giá lưu trú thuộc hàng xa xỉ nhất thế giới.

Ngày 28/2, Burj Al Arab nằm trong số nhiều công trình tại Dubai, bị hư hại trong bối cảnh Mỹ và Israel không kích Iran, kéo theo các đòn trả đũa, ảnh hưởng trên diện rộng ở khu vực. Giới chức xác nhận một máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống bề mặt bên ngoài của tòa tháp gây ra đám cháy.

Tuấn Anh (Theo Reuters)