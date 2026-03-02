Khách sạn 5 sao ở Dubai nhận đánh giá 1 sao khi bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng

Khách sạn Fairmont The Palm nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên Google, sau khi bị mảnh vỡ tên lửa rơi trúng, gây cháy ở mặt tiền.

Video khói lửa bốc lên tại khách sạn Fairmont The Palm, nằm trên đảo nhân tạo Palm Jumeirah, xuất hiện hôm 28/2 trên nhiều nền tảng trực tuyến. Hình ảnh cho thấy phần mặt tiền tòa nhà cháy kèm theo tiếng nổ, khung cảnh được mô tả như "chiến trường", theo New York Post.

Khách sạn 5 sao ở Dubai bất ngờ bị đánh giá 1 sao sau vụ cháy Khách sạn Fairmont The Palm (Dubai) bị cháy ở mặt tiền hôm 28/2 do không kích. Video: X/ALI_HASHIM_313A

Các báo cáo sau đó cho biết hỏa hoạn xảy ra sau khi lực lượng UAE đánh chặn một cuộc tấn công đường không từ Iran. Mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn được cho là rơi xuống khu vực phía trước khách sạn. Giới chức xác nhận vụ cháy đã được khống chế, song không công bố thông tin về thương vong bên trong khách sạn.

Nhân chứng tại hiện trường nói sự việc gây hoảng loạn cho những người có mặt ở khu vực lân cận.

Sau sự cố, khách sạn nhận hàng loạt 1 sao đánh giá trên Google Review với nội dung liên quan đến vụ tấn công. Một số đánh giá viết: "Tôi không đề xuất địa điểm này. Tên lửa rơi trúng phòng chúng tôi", "Không có hệ thống phòng không" hay "Mảnh vỡ tên lửa ngay trước mặt".

Tuy nhiên, vài giờ sau, các đánh giá này không còn hiển thị. Một số người cho rằng Google đã xóa các bình luận liên quan đến sự việc, làm dấy lên tranh cãi về vấn đề kiểm duyệt nội dung. Hiện các đánh giá gần nhất trên trang Google của khách sạn hiển thị từ ngày 27/2, một ngày trước khi xảy ra sự cố.

Trước khi trúng mảnh vỡ từ tên lửa, Fairmont The Palm được chấm 4,6 sao trên nền tảng Google Review với hàng chục nghìn bình luận. Du khách dành lời khen cho bãi biển, hệ thống hồ bơi, phòng nghỉ có ban công hướng biển, ẩm thực trong khách sạn.

Khai trương năm 2012, Fairmont The Palm thuộc tập đoàn khách sạn quốc tế Accor, có hơn 390 phòng và suite. Khu nghỉ dưỡng có bãi biển riêng dài khoảng 450 m, 8 hồ bơi ngoài trời cùng hệ thống nhà hàng, quầy bar phục vụ ẩm thực Trung Đông, châu Âu và châu Á. Đây được xem là một trong những điểm lưu trú cao cấp tại Palm Jumeirah, thu hút du khách nghỉ dưỡng và doanh nhân khi đến Dubai.

Khách sạn Fairmont The Palm. Ảnh: Tripadvisor

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Iran sau đó nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả, tiến hành loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự Mỹ ở nhiều nước Trung Đông. Các cuộc tập kích qua lại giữa hai bên đã khiến hơn 200 người chết và gần 1.000 người bị thương trong hai ngày qua.

Tuấn Anh (Theo New York Post, Independent)