Khách rời Hội An được xét nghiệm miễn phí

Quảng NamKhách nước ngoài được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, phải tự cách ly tại cơ sở lưu trú đến khi rời Hội An.

Ngày 19/8, Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết, có gần 400 khách du lịch là người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn, hiện không còn khách nội địa. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 tại địa phương, một số du khách nước ngoài muốn rời Hội An để đến các địa phương khác an toàn hơn.

Chùa Cầu - biểu tượng của thành phố Hội An vắng bóng du khách khi làn sóng Covid-19 lần 2 bùng phát. Ảnh: Đắc Thành

Nhằm hỗ trợ du khách thực hiện các quy định khi di chuyển bằng máy bay, tàu lửa..., Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thông tin, hỗ trợ du khách có nhu cầu rời Hội An.

Các cơ sở lưu trú liên hệ trạm y tế tại địa phương, để được hướng dẫn thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho du khách. Khi đi xét nghiệm, du khách cần mang theo các giấy tờ chứng minh sẽ rời Hội An như vé máy bay, vé tàu hỏa... và hạn chế uống nước để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác. Khách được xét nghiệm miễn phí và sau đó phải tự cách ly tại cơ sở lưu trú du lịch, tránh tiếp xúc với nguồn lây nhiễm bên ngoài cho đến khi rời Hội An.

Từ 25/7 đến nay, TP Hội An ghi nhận 30 ca nhiễm nCoV. Tỉnh Quảng Nam đang thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hội An để phòng chống Covid-19.

Đắc Thành