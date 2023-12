Khách quốc tế đến Việt Nam phục hồi 70% trước dịch

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 đã phục hồi 70% so với năm 2019, trong đó Ấn Độ là thị trường khách có mức phục hồi cao nhất khi tăng hơn 230%.

Tháng 12, ngành du lịch Việt đón lượng khách quốc tế cao nhất trong năm với 1,37 triệu lượt, theo Cục Du lịch Quốc gia. Cả năm tổng lượng khách đạt 12,6 triệu lượt và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2022, vượt 57% mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu sau điều chỉnh hồi tháng 10 là 12-13 triệu lượt. Lượng khách quốc tế năm 2023 đạt 70% so với năm 2019, năm đỉnh cao của du lịch Việt khi đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế.

So với các nước Đông Nam Á, Việt Nam đón lượng khách quốc tế tính đến hết tháng 11 cao thứ 4 sau Malaysia, Thái Lan và Singapore. Ngành du lịch Malaysia có một năm "bội thu", phục hồi 100% so với trước dịch khi đón hơn 26 triệu lượt khách quốc tế tính đến 15/11. Thái Lan tính đến 17/12 đón gần 26,5 triệu lượt khách, phục hồi 67% so với trước dịch. Các quốc gia khác chưa có số liệu thống kê đến hết tháng 12.

Khách Tây mặc áo dài truyền thống Việt Nam ăn tối trên du thuyền tại Hạ Long. Ảnh: Emperor Cruise Legacy Ha Long

Lượng khách quốc tế hầu hết qua các tháng tăng dần đều, thể hiện xu hướng đang phục hồi về thị trường khách quốc tế. 6 tháng cuối năm Việt Nam đều đón hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm.

Một số thị trường Đông Nam Á phục hồi cao hơn so với cùng kỳ 2019 là Ấn Độ (231%) Campuchia (176%), Lào (122%), Singapore (106%), Ấn Độ (231%). Năm 2019 có khoảng 169.000 lượt khách Ấn đến Việt Nam. Năm 2023, con số là gần 400.000 lượt. Cục Du lịch Quốc gia đánh giá sự phục hồi này rất "ấn tượng".

Các thị trường phục hồi tốt còn lại gồm Mỹ (96%), Hàn Quốc (84%), Đài Loan (92%), Thái Lan (96%), Indonesia (99%), Tây Ban Nha (91%), Đức (88%).

Xét theo châu lục, châu Đại Dương và Mỹ có mức phục hồi tốt nhất tại Việt Nam khi lần lượt đạt mức 99% và 93% so với trước dịch. Châu Âu phục hồi 67%, châu Phi chậm hơn với 63%, châu Á đạt 68%.

Bên cạnh đó, thị trường truyền thống Trung Quốc mới đạt tỷ lệ phục hồi 30%. Năm 2019, Trung Quốc là thị trường chiếm 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Thị trường Nga phục hồi 19%. Một thị trường quan trọng khác của Việt Nam ở châu Á là Nhật Bản chỉ đạt 62%.

Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất năm với gần 3,6 triệu lượt và chiếm 28% tổng lượng khách. Trung Quốc đạt 1,7 triệu lượt xếp thứ hai. Các thị trường gửi khách tiếp theo trong top 5 gồm Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản.

Tại châu Âu, 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam là Anh (253.000 lượt), Pháp (215.000) và Đức (200.000). Nếu so với năm 2019, Nga và Anh là hai cái tên đã rơi khỏi top 10 thị trường gửi khách hàng đầu Việt Nam. Campuchia và Ấn Độ là hai đại diện mới thay thế.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê sáng nay chỉ ra lĩnh vực du lịch, dịch vụ là điểm sáng trong nền kinh tế. Năm 2023 khu vực dịch vụ đạt tăng trưởng 6,82%, đóng góp tới 62,29% trong tăng trưởng chung.

Tính chung cả năm kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 19,59 tỷ USD, tăng 44,9% so với năm 2022. Dịch vụ du lịch đạt 9,2 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng kim ngạch, gấp 2,9 lần so với 2022 và đứng cao nhất trong các loại dịch vụ.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ cả năm 2023 ước đạt 29,06 tỷ USD, tăng 5,9% so với năm trước. Trong đó, dịch vụ đứng đạt 7,8 tỷ USD (chiếm 26,9%), tăng 17,3%.

Phương Anh