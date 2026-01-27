Khách Mỹ xăm hình sông Hương, viết sách khi du lịch Huế

TP HuếBruce Klein, nhà văn Mỹ, đến Huế du lịch, cảm thấy có kết nối đặc biệt với nơi này, ở lại một tháng để viết sách, thậm chí xăm hình sông Hương, chùa Thiên Mụ lên cánh tay trái.

Ngày 25/1, Thu Huyền, du khách Nghệ An, tới Huế du lịch và tình cờ gặp Bruce Klei, nhà văn Mỹ, tại quán cà phê gần khu vực cầu Lim. Sau khi chia sẻ về chủ đề sách và trải nghiệm du lịch Huế, Bruce khoe hình xăm chùa Thiên Mụ, sông Hương mới thực hiện hôm 22/1. Ông nói "đất nước mình đã làm nhiều điều không tốt ở Việt Nam nhưng người Việt Nam vẫn yêu thương mình".

Huyền đã nhờ Bruce viết lại lời chia sẻ qua ứng dụng dịch ngôn ngữ và chụp lại. Bài đăng về hình xăm của Bruce cùng lời chia sẻ đã nhận về hơn 24.000 lượt thích sau một ngày. Nhiều người ấn tượng với hình xăm và tình cảm của Bruce dành cho Việt Nam.

Bruce khoe hình xăm chùa Thiên Mụ, sông Hương trên cánh tay. Ảnh: Sm_catina

"Chắc ông ấy yêu Huế lắm mới sẵn sàng xăm lên tay", Thiên Anh bình luận. "Hình xăm cho thấy người Việt Nam để lại ấn tượng đẹp thế nào với khách nước ngoài", Hà Minh viết.

Thợ xăm Hồ Minh Quân cho biết Bruce đến tiệm ở đường Chu Văn An hôm 22/1, chọn hình chùa Thiên Mụ và sông Hương, hai di sản nổi tiếng của Huế. Họ dành một ngày để tìm hiểu, lên ý tưởng thiết kế và tốn 6 giờ để hoàn thiện. Chi phí xăm hết 6 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, Quân ấn tượng khi nghe Bruce kể đang viết dở cuốn sách về sông Hương. Cả hai cũng trao đổi về cuộc chiến trong quá khứ - nơi bố Bruce từng tham gia. Bruce tin rằng cuộc chiến là sai lầm của thế hệ cũ.

Chia sẻ với VnExpress hôm 27/1, Bruce nói bất ngờ khi hình xăm được cộng đồng mạng lan truyền rộng. Ông cho biết ngoài công việc viết lách còn làm trong lĩnh vực an ninh hàng hóa nên thường xuyên đi lại giữa Việt Nam - Mỹ từ năm 2011. Hiện tại, ông chọn Huế để nghỉ ngơi một tháng và tập trung viết tiểu thuyết.

Bruce cho biết cuốn sách có tựa tiếng Việt "Thương", lấy bối cảnh bên dòng sông Hương những năm 1880 và kết thúc cũng tại con sông trong thời hiện đại. Câu chuyện kể về ba linh hồn gắn kết với nhau bởi định mệnh và nghiệp duyên. Cuộc đời họ mở ra qua bốn kiếp sống. Trong mỗi kiếp, một chiếc trâm ngọc lại xuất hiện, lặng lẽ dẫn dắt họ. Chùa Thiên Mụ hiện diện xuyên suốt câu chuyện.

Nam du khách tiết lộ câu chuyện bắt đầu với một cậu bé mất cha mẹ khi ngôi làng bị tấn công, truy tìm các lực lượng nổi dậy. Ông đã tham khảo nhiều nguồn tư liệu trực tuyến để có thể kể một câu chuyện hư cấu dựa trên các sự kiện lịch sử có thật.

Bruce chụp ảnh với Huyền khi tình cờ gặp tại quán cà phê. Ảnh: NVCC

Khi đến Huế công tác vào tháng 10, có một đêm, Bruce trằn trọc và đi bộ ra bờ sông Hương. Đứng bên dòng sông, ông cảm thấy sự kết nối như thể đã biết nơi này từ lâu. Đó là lý do sông Hương có ý nghĩa đặc biệt với người khách Mỹ này.

Bruce nói ông rất thích từ "thương" trong tiếng Việt. Ngay lần đầu tiên được nghe giải thích về từ này, ông đã thấy nó bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc - không từ tiếng Anh nào thực sự tương đồng với "thương".

Bruce nói lần đầu hiểu chữ "thương" khi thấy người bạn ở TP HCM chia tay bạn trai. Lúc đó, ông cảm nhận rõ nỗi đau của người bạn, mong những điều tốt nhất cho cô nhưng cũng hiểu "nỗi đau là của riêng mỗi người". Bruce hiểu mình chỉ có thể ở bên, hỗ trợ như một người anh lớn. Những câu chuyện tương tự trong cuộc sống giúp ông hiểu "thương" là dạng tình cảm đặc biệt, vượt qua cả tình bạn, nỗi đau và sự buồn bã.

"Đó là từ đẹp nhất tôi từng biết. Dù là nhà văn, tôi vẫn thấy khó diễn đạt những cảm xúc gắn với từ này", ông nói. Nam du khách cho rằng người nước ngoài có thể không hiểu trọn vẹn các tầng ý nghĩa như người Việt nhưng thông qua cuốn tiểu thuyết ông hy vọng có thể đưa chữ "thương" của Việt Nam tới nhiều khách quốc tế.

Hoài Anh