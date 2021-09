Khách mua Toyota Vios nhận ưu đãi đến 26,5 triệu đồng

Vios G là phiên bản có mức ưu đãi tốt nhất trong tháng này, khách mua Vios E CVT và MT nhận gói ưu đãi 21 triệu đồng, áp dụng trong tháng 9.

Chương trình ưu đãi trong tháng 9 được Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng cho khách mua Vios, gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và tặng camera hành trình.

Cụ thể, khách mua Vios G được hỗ trợ 22 triệu đồng lệ phí trước bạ. Vios E CVT, MT có mức hỗ trợ 16,5 triệu đồng. Ngoài ưu đãi trên, khách mua Vios các phiên bản còn được tặng kèm camera hành trình phía trước, trị giá 4,51 triệu đồng.

Toyota Vios phiên bản nâng cấp mới nhất.

Cũng trong thời gian này, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách vay mua Vios với lãi suất cố định 2,99% trong 6 tháng đầu. Với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng, trả hàng tháng từ 4 triệu đồng (6 tháng đầu), người dùng có thể sở hữu Vios 2021.

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát hiện tại, Vios là mẫu xe hiếm hoi ghi nhận mức doanh số tăng trưởng so với các tháng trước đây. Những tháng 5, 6 và 7, Vios đứng đầu phân khúc với doanh số lần lượt 1.789, 2.014 và 1.344 xe bán ra. Cộng dồn doanh số 7 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam bán ra 10.966 xe Vios, chiếm đến 32% tổng thương hiệu.

Ở phiên bản mới nhất, Vios được Toyota nâng cấp hàng loạt trang bị tiện nghi, hiện đại hơn so với phiên bản trước. Hệ thống đèn chiếu sáng LED giúp Vios G có tầm chiếu sáng tối ưu hơn, thiết kế trẻ trung, hiện đại. Thế mạnh ở không gian nội thất trên Vios tiếp tục được hãng Nhật chú trọng với sàn xe phẳng, hàng ghế thứ hai gập linh hoạt 40:60 giúp tăng thể tích khoang hành lý. Hệ thống điều hòa trên Vios mới có ưu điểm làm mát nhanh và sâu, tối ưu luồng không khí tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người ngồi.

Ngoại thất Vios mới thay đổi theo hướng trẻ trung hơn.

Trang bị an toàn là điểm mạnh của Vios so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe có chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Ở lần nâng cấp vào tháng 2/2021, hãng xe Nhật lắp thêm hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp EBS trên 3 biến thể Vios GR-S, G và E CVT. Tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ được tiêu chuẩn hóa trên bản G. Bản E CVT có thêm đèn chờ dẫn đường, đèn pha tự động và hệ thống mã hóa động cơ. Cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian chật hẹp.

Danh sách công nghệ an toàn gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, dây đai 3 điểm ở tất cả các vị trí ngồi và hệ thống 7 túi khí vẫn được duy trì từ phiên bản cũ. Loạt công nghệ cho thấy Toyota Vios không những không nghèo nàn "option", mà còn vượt trội với hệ thống 7 túi khí đầu tiên và duy nhất phân khúc. Trong khi số lượng túi khí trên các xe khác cùng phân khúc chỉ dừng ở con số 6.

Không gian hàng ghế phía sau là điểm mạnh của Vios.

Nhận định về chi phí sử dụng của Vios, một chuyên gia trong ngành ôtô cho rằng đây là thế mạnh của Toyota nói chung và Vios nói riêng. "Sức cạnh tranh của Vios đến từ khả năng tối ưu hóa sản phẩm tại Việt Nam, từng trải qua gần 20 năm và được kiểm chứng bởi thị trường" vị này nói. "Ở thị trường xe cũ, Vios là mẫu xe giữ giá bậc nhất của Toyota với tỉ lệ trượt giá khoảng 37% sau 5 năm sử dụng, hoặc 100.000 km. Con số này là rất đáng kể ở các doanh nghiệp vận tải, khi họ sở hữu hàng trăm chiếc xe cùng lúc".

Hiện, Toyota Vios có doanh số tích lũy trong nước hơn 195.000 xe bán ra, thường xuyên là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Vios mới có giá bán từ 478 triệu đồng đến 581 triệu đồng. Riêng phiên bản thể thao Vios GR-S có giá bán 630 triệu đồng.

Tuấn Vũ (Ảnh: TMV)