Khách mua Isuzu D-Max, mu-X nhận ưu đãi 50% phí trước bạ

Hệ thống đại lý Isuzu tung ưu đãi tối đa 57 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách mua D-max, mu-X, áp dụng đến 31/3.

Chương trình ưu đãi "Đón năm hổ vàng, rộn ràng ưu đãi" áp dụng cho khách mua Isuzu D-Max, mu-X trong ba tháng đầu năm, nhằm tăng cơ hội sở hữu xe, phục vụ nhu cầu cá nhân và kinh doanh của người dùng.

Isuzu D-Max trên đường phố. Ảnh: Isuzu Việt Nam.

Cụ thể, khách mua phiên bản mu-X Prestige 4x2 AT sẽ nhận ưu đãi 57 triệu đồng. Các phiên bản B7 Plus và B7 được ưu đãi lần lượt 52 triệu và 48 triệu đồng. Với khách mua D-Max 4x4 AT, mức ưu đãi là 31 triệu đồng. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x2 MT nhận mức 23 triệu đồng. Hai dòng xe trên đều được Isuzu Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan.

D-Max thế hệ mới ra mắt khách Việt trong năm 2021, sở hữu thiết kế nam tính đặc trưng của Isuzu. Lưới tản nhiệt thiết kế mới kiểu hầm hố. Cụm đèn chiếu sáng bi-LED, tích hợp đèn định vị ban ngày. Xe trang bị bộ vành hợp kim nhôm 18 inch.

Nội thất D-Max có vô-lăng bọc da, tích hợp các phím bấm điều khiển. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình đa thông tin 4,2 inch. Bản Type Z cao cấp nhất trang bị màn hình cảm ứng 9 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, khởi động từ xa, smartkey và điều hòa hai vùng tự động.

Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP với 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến khoảng cách trước và sau...

Với mu-X, Isuzu Việt Nam mới bổ sung thêm bản B7 Plus 4x2 AT, nằm giữa các bản B7 4x2 MT và Prestige 4x2 AT, giá khởi điểm từ 799 triệu đồng. Đây là mẫu SUV được hãng định hướng dành cho nhóm khách doanh nghiệp và kinh doanh vận tải. Phiên bản Prestige trang bị tiện nghi như chìa khóa thông minh, điều hòa tự động, màn hình giải trí 10,2 inch cho hàng ghế thứ 2...

Isuzu mu-X trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: Isuzu Việt Nam.

Cả hai dòng xe này đều sử dụng động cơ Blue Power 4 xi-lanh, dung tích 1.9 cho công suất 150 mã lực và sức kéo 350 Nm. "So với máy 2.5 cũ, động cơ 1.9 này giảm 37% ma sát, nhẹ hơn 62 kg, giúp vận hành mượt mà và êm ái hơn, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và sự bền bỉ", đại diện hãng nói.

Hiện, D-Max và mu-X có chính sách bảo hành 5 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tuấn Vũ