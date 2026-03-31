Khách lập kỷ lục ăn tại 28 nhà hàng Michelin trong một ngày

Joshua Fyksen, đến từ Las Vegas, Mỹ, xác lập kỷ lục Guinness ghé thăm nhiều nhà hàng đạt sao Michelin nhất trong vòng 24 giờ.

Trong hai ngày 9-10/5/2025, Fyksen đến tổng cộng 28 nhà hàng Michelin tại thành phố New York, vượt qua kỷ lục 25 nhà hàng do Sujoy Kumar Mitra và Rajnish Kumar Tripathi (Hong Kong, Trung Quốc) thiết lập năm 2024.

Joshua Fyksen trong nhà hàng Michelin. Ảnh: Joshua Fyksen

Trước đó, vào năm 2023, Fyksen từng lập kỷ lục với 22 nhà hàng tại New York. Sau khi bị vượt qua, anh quyết định chinh phục lại danh hiệu.

"Tôi khá hiếu thắng", Fyksen nói với Guinness World Records, cho biết bản thân muốn giành lại vị trí dẫn đầu.

Để chuẩn bị, Fyksen nghiên cứu toàn bộ cẩm nang Michelin, truy cập website và thực đơn của từng nhà hàng nhằm tìm cơ hội đặt chỗ. Với những địa điểm chỉ phục vụ thực đơn tasting menu (thực đơn nếm thử) kéo dài nhiều giờ như Eleven Madison Park, anh chuyển hướng sang khu vực quầy bar, nơi phục vụ các món nhỏ không cần đặt trước, dù phải chấp nhận rủi ro chờ đợi.

Fyksen cũng chủ động liên hệ qua email với một số nhà hàng không phục vụ gọi món (à la carte) để xin ngoại lệ.

"Một vài nơi đồng ý, thậm chí mở cửa sớm để hỗ trợ, nhưng phần lớn vẫn giữ quy định", anh nói.

Những món ăn Joshua Fyksen đã thưởng thức. Ảnh: Guinnessworldrecords

Trong hành trình, món ăn để lại ấn tượng nhất với anh là salad cua Jonah ăn kèm táo và wasabi tại nhà hàng Le Pavillon (khu Midtown).

Tuy nhiên, thử thách không hoàn toàn suôn sẻ. Fyksen cho biết anh từng gặp mưa lớn ngay trước khi đến Eleven Madison Park ở khu Flatiron.

"Tôi ướt như chuột lột, đến mức nhân viên lễ tân phải hỏi lại xem tôi có đến đúng chỗ không", Fyksen nói và cho biết anh vẫn được đón tiếp nồng hậu và còn được mời một ly cocktail chào mừng.

Fyksen hoàn thành hành trình tại nhà hàng Gramercy Tavern (khu Gramercy Park), nơi anh ăn hàu và gọi champagne để ăn mừng kỷ lục.

Để hoàn thành thử thách, Joshua đã bay từ Las Vegas đến New York. Tổng chi phí cho trải nghiệm này là 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng), trong đó tiền ăn lên gần 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng), chưa kể tiền tip và khoảng 470 USD (hơn 12 triệu đồng) chi phí di chuyển giữa các địa điểm.

Hiện anh là chuyên gia rượu vang tại một nhà hàng nổi tiếng ở Las Vegas và đặc biệt yêu thích khám phá ẩm thực. Anh thừa nhận mình không có đủ thời gian để tận hưởng trọn vẹn từng nhà hàng trong quá trình thực hiện kỷ lục. Anh sẽ quay lại trong tương lai để trải nghiệm kỹ hơn.

Tuấn Anh (Theo People, New York Post)