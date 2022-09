Khách hàng trải nghiệm tiệc trà chiều sát biển tại dự án Alaric Tower

Bà Rịa - Vũng TàuNgày 24/9, chủ đầu tư đã tổ chức tiệc trà chiều giúp khách hàng đến tham quan dự án, trải nghiệm các tiện ích hiện hữu tại Alaric Tower.

Với chủ đề mang tên "Trà chiều đúng điệu – Nhà view biển chuẩn chill", sự kiện trà chiều đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhà đầu tư từ TP HCM, Vũng Tàu và các tỉnh lân cận.

Khách hàng tại tiệc trà chiều sát biển Vũng Tàu tại Alaric Tower. Ảnh: TDG Group

Lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của người Anh "At half past three, everything stops for tea", (tạm dịch "Vào lúc ba rưỡi chiều, mọi việc đều dừng lại để thưởng thức trà"), buổi tiệc trà chiều tại Alaric Tower được tổ chức theo phong cách châu Âu, bao gồm các vị trà thơm ngon và các loại bánh ngọt. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tự do tắm tại hồ bơi vô cực rộng 2.225 m2 nằm trong khuôn viên The Maris và check-in SUP, tắm biển ngay tại bãi biển Sandy beach 500 m ngay trước mặt tiền dự án.

"Buổi tiệc trà chiều đã giúp tôi và nhiều khách hàng có cơ hội được trải nghiệm thực tế rõ hơn về các tiện ích tại Alaric Tower. Tôi đánh giá rất cao trải nghiệm mà chủ đầu tư đã đem lại tại sự kiện này", anh Minh Hải (TP Vũng Tàu) chia sẻ.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, đa số khách hàng khi tìm mua dự án nghỉ dưỡng hay ngôi nhà thứ hai hiện nay đều yêu cầu có một hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ đa dạng để đảm bảo được các hoạt động ăn – ngủ - nghỉ - trải nghiệm. Đó cũng là lý do mà Trùng Dương Group phát triển dự án căn hộ Alaric Tower với tầm nhìn dài hạn kiến tạo không gian nghỉ dưỡng đi cùng hơn 100 tiện ích, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hồ bơi tràn diện tích 2.225 m2 đã đi vào hoạt động tại dự án. Ảnh: TDG Group

Tòa tháp căn hộ Alaric Tower thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu quy mô 23 ha với mật độ xây dựng 21%, bao gồm 192 căn biệt thự, hai block căn hộ và một khách sạn 5 sao. Chủ đầu tư đã dành 10.000 m2 xây dựng dòng sông lười với chiều dài xuyên suốt 365 m, hồ bơi tràn 2.225 m2, sân tập golf 8.000 m2 và nổi bật là cầu tàu ngắm cảnh vươn ra biển 450 m cùng nhiều tiện ích, không gian sống xanh khác.

Alaric Tower có thiết kế tổng thể tựa như một con tàu với 100% căn hộ ôm trọn tầm nhìn hướng ra 500 m đường bờ biển để giúp chủ nhân có thể ngắm nhìn bình minh rạng rỡ trên phố biển. Đây là điểm nhấn nổi bật nhất giúp khách hàng có thể tận hưởng vẻ đẹp toàn cảnh của TP Vũng Tàu. Mỗi căn hộ tại đây đều sở hữu hệ thống cửa kính lùa rộng cùng khu ban công thông thoáng, được thiết kế tạo hình như những cánh buồm nhỏ, giúp chủ nhân chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên bên trong quần thể The Maris.

Phối cảnh tòa tháp Alaric Tower hai mặt tiền biển. Ảnh: TDG Group

Theo đó, cư dân tại tòa tháp Alaric Tower sẽ thừa hưởng trọn vẹn toàn bộ hệ tiện ích phong phú bên trong quần thể nghỉ dưỡng như hồ bơi vô cực, coffee shop, vườn trên không Babylon Sky Garden & Terrace cafe, Poolbar, khu ca nhạc ngoài trời, con đường nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe...

"Hàng trăm tiện ích đẳng cấp tại Alaric Tower sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của mọi thượng khách dù ở bất cứ độ tuổi nào", ông Bùi Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Algreen Vượng Thành - Trùng Dương (chủ đầu tư dự án) chia sẻ.

Các căn hộ tại Alaric Tower được bàn giao hoàn thiện với nội thất cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Khách hàng có thể khai thác cho thuê thu lợi nhuận ngay khi nhận bàn giao. Bên cạnh đó, năng lực quản lý, vận hành của đơn vị Absolute Hotel Services - thương hiệu Eastin Grand Hotel sẽ đảm bảo lợi nhuận cạnh tranh và có lợi cho các nhà đầu tư.

