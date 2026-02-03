Khách gây tranh cãi vì không chịu che cửa sổ trên chuyến bay

Người phụ nữ trên chuyến bay từ Mỹ đi Nhật Bản gây tranh cãi khi nhất quyết không đóng tấm che cửa sổ dù hành khách và tiếp viên đề nghị.

Kelly Meng có mặt trên chuyến bay dài 15 tiếng từ Chicago (Mỹ) đến Tokyo (Nhật Bản) cuối tháng 1. Cô ngồi ở giữa hàng có ba ghế, một phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ và bạn trai cô ngồi ghế lối đi.

Khu vực xung quanh Kelly gần như bị nắng chiếu suốt hành trình. Khoảng 5 tiếng sau khi máy bay cất cánh, phần lớn hành khách nghỉ ngơi. Tất cả các cửa sổ được đóng hoàn toàn để cabin tối và mát mẻ, trừ hàng ghế của Kelly. Một người đàn ông ở hàng ghế giữa kế bên bạn trai Kelly lịch sự hỏi liệu có thể che cửa sổ không bởi ánh nắng chiếu quá gắt.

Sau khi được nhờ, người phụ nữ chỉ làm tối đi một chút, nhưng vẫn rất chói mắt, Kelly nói. Cửa sổ máy bay được điều chỉnh điện tử, không phải loại kéo thủ công. Nghĩa là dù đã làm tối thì ánh sáng vẫn lọt vào, trừ khi chọn chế độ "tối 100%".

Sau đó, tiếp viên đến thông báo phản ánh của nhiều hành khách khác về ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ duy nhất, đề nghị người phụ nữ đóng hoàn toàn. Người này đáp lại: "Tôi sẽ không làm gì nữa đâu. Tôi đã điều chỉnh độ tối đạt 75% rồi".

Sự việc được Kelly Meng kể lại trong một video TikTok thu hút hơn 200.000 lượt xem. "Sự thiếu tự nhận thức này thật sự điên rồ", Kelly nói. Hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc, cho rằng hành động không đóng cửa sổ là sai.

"Việc mở cửa sổ trong các chuyến bay ban ngày không chỉ gây chói mắt, mà còn khiến cabin trở nên nóng hơn. Mọi người chỉ quan tâm đến bản thân mình"; "Mọi người nên ngừng việc đi xin xỏ, nhất là tiếp viên. Hành khách đáng lẽ nên có chỉ dẫn rõ ràng để tuân theo, không có chuyện tranh cãi"; "Tôi vẫn nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu, nếu ánh nắng chiếu vào chỗ người khác thì nên che lại".

Tuy nhiên, một số người đồng tình với hành khách ngồi ghế cửa sổ. "Tôi hiểu sự khó chịu đó nhưng ai trả tiền để ngồi ghế cửa sổ thì có quyền quyết định"; "Nếu bạn có yêu cầu, hãy đặt ghế cửa sổ"; "Ý kiến của tôi có thể không phổ biến, nhưng nếu thấy khó chịu thì hãy mang theo bịt mắt"; "Tôi hoàn toàn hiểu trường hợp này, nhưng tôi thích mở cửa sổ trên các chuyến bay, nhất là khi qua những khu vực có cảnh đẹp".

Trên các diễn đàn hàng không, chủ đề này cũng thường được thảo luận. Một quy tắc phổ biến là hành khách được phép hạ tấm che cửa sổ máy bay trong hành trình, khi đã đạt độ cao ổn định, nhưng tuyệt đối phải mở trong quá trình cất cánh và hạ cánh.

Hoàng Minh Quý, tiếp viên hàng không của Vietjet Air, trong một video chia sẻ trên TikTok cũng cho biết việc mở cửa sổ giúp phi hành đoàn và hành khách kịp thời quan sát, phát hiện các mối nguy hiểm tiềm ẩn bên ngoài (như động cơ cháy), làm cho mắt thích nghi ánh sáng, hỗ trợ cứu hộ quan sát, và giúp phi hành đoàn chọn cửa thoát hiểm an toàn.

Trong hành trình bay, hành khách ngồi cạnh cửa sổ có quyền đóng để nghỉ ngơi hoặc tránh nắng. Thông thường đa số đồng ý đóng cửa sổ để cabin tối và dễ chịu hơn cho mọi người. Khách ngồi ở các vị trí khác hoặc tiếp viên cũng có thể nhờ hạ cửa nếu ánh sáng quá chói, nhưng đây không phải là điều bắt buộc, mà là kết quả của việc thương lượng.

