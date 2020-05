Khách du lịch đến Quảng Ninh giảm 72% trong quý I

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị ngày hôm nay rất quan trọng vì chúng ta đang bàn về lĩnh vực được coi như nền kinh tế mũi nhọn của nước nhà, hội nghị diễn ra vào một thời điểm quan trọng. Chúng ta đang đứng trước một nguy cơ rất cao vì không hoàn thành mục tiêu đề ra để thu hút khách du lịch. Năm 2019, Quảng Ninh đón trên 14 triệu khách, trong đó hơn 5 triệu khách quốc tế, gần 10 triệu khách nội địa. Mục tiêu 2020 là gần 16 triệu khách, gồm 6,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 10 triệu khách trong nước.

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đề xuất giải pháp kích cầu du lịch nội địa.

Đến bây giờ, tình hình rất gay go. Trong Q1/2020, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh giảm 72%, trong đó khách quốc tế giảm 70%, khách nội địa giảm 75%. Tổng thu từ du lịch trong Q1/2020 giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019. Quảng Ninh xác định du lịch là một ngành mũi nhọn, như năm ngoái đóng góp 12,5% GDP. Riêng Hạ Long, trong Q1/2020 khách du lịch đến chỉ đạt 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Ninh cũng như cả nước đã vượt qua những cuộc khủng hoảng như Sars 2003, khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, H5N1... Chúng tôi cho rằng, mỗi lần chúng ta khó khăn thì chúng ta lại sáng tạo, vươn lên tìm ra những giải pháp căn cơ để vượt qua. Chúng tôi đã họp bàn đưa ra rất nhiều giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, về chính sách, cách đây 4 ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã họp ban hành nghị quyết hỗ trợ kích cầu với rất nhiều ưu đãi, như miễn giảm lệ phí với tất cả khách đến tham quan Hạ Long, khu du tích Yên Tử, bảo tàng...

Chúng tôi nhận tuyến xe buýt từ cảng hàng không Vân Đồn đến Uông Bí, trước đó xe chỉ đến Hạ Long. Tổng số tiền miễn hỗ trợ lên đến hơn 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 2 tháng, tiếp theo còn căn cứ vào điều kiện để có những giải pháp. Miễn thuế VAT cho các doanh nghiệp, giảm thuế VAT cho tiêu dùng du lịch và doanh nghiệp, đề nghị cho phép chậm nộp thuế doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội; thuế đất với các khách sạn, nghỉ dưỡng, khu vui chơi...

Về thị trường, tỉnh hưởng ứng chiến dịch "Người Việt Nam du lịch Việt Nam". Về sản phẩm mới, chính quyền động viên các doanh nghiệp cho ra sản phẩm mới trong tháng 5-6 như tour du lịch chăm sóc sức khoẻ trên Yên Tử. Đồng thời, tăng cường quảng bà kích cầu du lịch, du lịch an toàn, thành lập Liên minh Kích cầu Du lịch Quảng Ninh để phấn đấu Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt du khách.