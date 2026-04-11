Khách đổ đến hội chợ du lịch tìm tour giá rẻ

Du khách, người dân đổ đến Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM) để tìm kiếm các chương trình tour ưu đãi. Khách thường dành ngày đầu để khảo sát hoặc đặt cọc giữ giá và chốt sau khi kết thúc hội chợ.
Năm nay hội chợ mở cửa cho khách tham quan từ 10/4 đến 12/4.
Hằng năm, khách sẽ được vào tham quan hội chợ từ ngày đầu tiên và có hai ngày sau để đánh giá. Tuy nhiên, năm nay, ban tổ chức dành trọn ngày 9/4 để các doanh nghiệp lữ hành trong nước, quốc tế làm việc, kết nối, khách bắt đầu tham quan hội chợ từ ngày 10/4.
Không gian hội chợ chia làm hai khu vực, trong và ngoài trời. Tuy nhiên, thời tiết nóng bức khiến không khí bên ngoài kém sôi động hơn mọi năm.
Bà Đỗ Bích Hiền (mũ hồng), ở Hà Nội, cho biết đang tìm hiểu giá và cam kết dịch vụ của các công ty. Bà chuyên đi tour, đã du lịch hầu hết quốc gia phổ biến ở châu Á, dự tính quay lại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc trong thời gian tới.
"Tôi không quá chú trọng giá tiền, chất lượng dịch vụ tốt vẫn là ưu tiên hàng đầu", bà nói.
Chị Thanh Thủy đem về nhiều tờ rơi quảng cáo để xem xét chốt tour trong hội chợ hoặc đặt cọc online nếu thấy hợp lý.
Chị đang tìm tour châu Âu hoặc Mỹ, tuy nhiên giá vé máy bay tăng khiến chị cân nhắc thêm để tìm đơn vị lữ hành có chính sách giá tốt.
Chương trình giảm giá năm nay dao động ở mức 5-30% tuỳ đường tour. Các du khách nhận xét mức giá cơ bản vẫn cao hơn năm trước nên yếu tố giảm giá chưa đủ để kích thích chốt sớm.
Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, đại diện Viettravel cho biết sự "nhạy cảm về giá" của du khách hiện tại là dễ hiểu. Do đó, công ty sẽ có những chính sách hỗ trợ như "gánh" phần chi phí tăng của hàng không trong giới hạn cho phép. Năm nay công ty giảm giá lên đến 30% cho các hành trình du lịch trong nước và tiết kiệm khoảng 1,5 triệu đồng cho tour du lịch nước ngoài, đặc biệt tuyến Đông Bắc Á.
Ông Tô Văn Thêm, Trưởng phòng kinh doanh Postum Travel, cho biết so với mọi năm, tour nội địa năm nay được quan tâm hơn hẳn vì tính ổn định, ít biến động. Phú Quốc là điểm đến hàng đầu nhờ được đẩy mạnh truyền thông suốt năm qua.
Trong ngày đầu mở cửa, đơn vị nhận 50 khách chốt tour - 50% chốt tour trong nước; 20% chốt tour Trung Quốc và 30% là các tour nước ngoài khác.
Các gian hàng tổ chức nhiều mini game, tặng bộ sản phẩm du lịch để thu hút sự quan tâm từ du khách.
Ngoài tham khảo giá tour, du khách cũng có thể đến các gian hàng của đơn vị xúc tiến du lịch các nước, địa phương để tìm hiểu thông tin cho hành trình sắp tới. Năm nay, VITM có sự tham dự của 31 tỉnh, thành phố Việt Nam và 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 400 gian hàng của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp.
Bên cạnh các chương trình khuyến mại, một số công ty lữ hành như Vietluxtour tập trung giới thiệu những trải nghiệm mới như hành trình Côn Đảo - bảo vệ rùa biển; Du lịch trách nhiệm tại Hà Giang hay Đạp xe giữa di sản Ninh Bình.
Với các tour nước ngoài, đơn vị cho biết các tuyến Đông Nam Á và Bắc Á, được nhiều khách quan tâm, nổi bật là chùm tour Trung Quốc đường bộ đa dạng tuyến điểm, hành trình thuận tiện từ 4-5 ngày, giá từ 3,4-8,7 triệu đồng mỗi người.
Ngoài các tour du lịch, du khách đến hội chợ cũng có thể tìm thấy những sản phẩm, đặc sản đặc trưng của các địa phương.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang