Khách đổ đến dự sinh nhật ngựa lùn ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Ca Cao được chuẩn bị thêm khẩu phần ăn riêng, món quà là khung tranh ảnh và mô hình bình sữa mừng đầy tháng.
Anh Jun Ho (32 tuổi) là khách mời được vào trong chuồng tặng bánh sinh nhật, đầy tháng anh em nhà ngựa. Phần lớn khán giả theo dõi bên ngoài, cùng chào mừng cột mốc mới trong cuộc đời của Ca Cao và Vú Sữa.
Jun Ho là nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc, sống ở Việt Nam 7 năm. Anh đăng tải nhiều clip về Thảo Cầm Viên thu hút nhiều tương tác. "Tôi rất vui khi lần đầu được tham dự lễ sinh nhật cho con vật. Hạnh phúc hơn nữa khi hôm nay cũng là tuổi mới của tôi và được sở thú tặng quà", Jun Ho nói.
Anh trai Vú Sữa có bộ lông màu nâu, to gần gấp ba Ca Cao. Vú Sữa được nhân viên nhận xét là nghịch ngợm, thân thiện, rất quấn cha mẹ và em.
Gia đình rùa Sulcata, là "hàng xóm” sống chung chuồng với nhà ngựa lùn cũng chung vui, cùng "nhập tiệc" mừng.
Bé An Nguyên (8 tuổi, phải) thích thú khi được vào chuồng mừng sinh nhật và cho ngựa lùn ăn.
Ở bên ngoài, chú hề liên tục hoạt náo, khuấy động không khí. Khán giả thích thú chụp hình, hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật.
Gia đình ngựa lùn vốn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Sự xuất hiện của Ca Cao giúp Thảo Cầm Viên thu hút du khách hơn.
Quỳnh Trần