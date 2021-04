Khách đến sân bay Nội Bài tăng mạnh dịp 30/4

Hà NộiDự kiến lượng khách đi và đến Nội Bài tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019, sân bay phải bổ sung 4 máy soi chiếu, huy động thêm nhân viên hỗ trợ khách.

Chiều 28/4, tại sảnh E nhà ga T1 nội địa, các quầy làm thủ tục của Vietjet Air, Pacific Airlines và khu kiểm tra an ninh luôn đông kín hành khách. Tại cửa soi chiếu an ninh, dòng người xếp hàng khá trật tự, thời gian chờ khoảng 15-20 phút.

Theo ông Tô Tử Hà, Giám đốc sân bay quốc tế Nội Bài, hôm nay Nội Bài đón tiếp trên 78.600 lượt khách với 437 chuyến bay đến và đi. Dự kiến dịp cao điểm 30/4-1/5, mỗi ngày lượng hành khách đi và đến đạt 78.000-80.000, với trên 500 chuyến bay, gấp 30% ngày thường và 40% so với cùng kỳ 2019, trước khi bùng phát Covid-19.

Hành khách làm thủ tục bay tại sảnh E nhà ga T1. Ảnh: Ngọc Thành.

Để phục vụ lượng khách tăng cao đột biến, sân bay Nội Bài đã bổ sung 4 máy soi chiếu ngoài 18 máy hiện có, công suất mỗi máy 140-170 hành khách mỗi giờ. Thường khách đông nhất vào 7-8h sáng, toàn bộ máy soi chiếu và nhân viên an ninh được huy động, bà Lê Thị Việt Hà, Đội trưởng An ninh soi chiếu, cho biết.

Trước nguy cơ Covid-19 có thể bùng phát, sân bay siết chặt công tác phòng dịch. Trước điểm kiểm tra an ninh, các hãng hàng không bố trí nhiều nhân viên kiểm tra khai báo y tế. Trước đây, công việc này do lực lượng an ninh soi chiếu làm.

Hành khách chờ đợi khoảng 15-20 phút tại điểm soi chiếu. Ảnh: Ngọc Thành.

Sân bay cũng huy động nhiều đoàn viên thanh niên hỗ trợ hành khách khai báo y tế tại 6 máy tính ở các sảnh. Tại sảnh E, mỗi giờ có khoảng 30-50 hành khách yêu cầu hỗ trợ khai báo, phần lớn là người lớn tuổi, không có điện thoại thông minh. Sau khi khai báo, khách chụp lại mã QR bằng điện thoại; nếu không có điện thoại sẽ được nhân viên ghi mã xác nhận vào thẻ lên máy bay.

Tại các quầy làm thủ tục, quầy hàng, luồng di chuyển của hành khách đều có nước rửa tay sát khuẩn. Hành khách đeo khẩu trang khi đi qua điểm kiểm soát an ninh, song khi vào khu vực cách ly vẫn có nhiều người tháo ra. Lực lượng an ninh phải giám sát, nhắc nhở khách.

Nhân viên sân bay hỗ trợ hành khách khai báo y tế. Ảnh: Ngọc Thành.

Hiện nay, sân bay quốc tế Nội Bài có 102 quầy làm thủ tục tại nhà ga T1, có khả năng phục vụ 4.080 khách mỗi giờ. Nhà ga T1 có khả năng phục vụ tối đa 22 chuyến bay mỗi giờ, hiện khung giờ cao điểm nhất vào buổi sáng (7-8h) có 17 chuyến bay, các chuyến bay khác dải đều trong ngày.

Dịp nghỉ lễ 30/4 người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5. Nhu cầu đi lại tăng từ 28/4 và cao nhất ngày 29-30/4.

Đoàn Loan - Ngọc Thành