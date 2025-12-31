Kết quả tuyển dụng viên chức Báo VnExpress năm 2025

Theo quyết định, tổng số thí sinh tham dự vòng phỏng vấn là 26 người. Kết quả, cả 26 thí sinh đều trúng tuyển vào các vị trí biên tập viên và chuyên viên tại Báo VnExpress, làm việc tại khu vực Hà Nội và TP HCM.
Người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển. Trường hợp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc có gian lận trong kê khai hồ sơ sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Hồ sơ bao gồm: bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có; phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tòa A, tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Báo VnExpress tại TP HCM, tầng 6 tòa Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Danh sách trúng tuyển viên chức Báo VnExpress năm 2025:
|STT
|Họ và tên
|Vị trí trúng tuyển
|Địa bàn
|1
|Nguyễn Như Trang
|Biên tập viên Thời sự
|Hà Nội
|2
|Phạm Thanh Nga
|Biên tập viên Pháp luật
|Hà Nội
|3
|Phạm Thị Phương Thúy
|Biên tập viên Khoa học công nghệ
|Hà Nội
|4
|Dương Phương Thảo
|Biên tập viên Vbrand
|Hà Nội
|5
|Vũ Thị Lan Anh
|Biên tập viên Giáo dục
|Hà Nội
|6
|Nguyễn Bảo Thành
|Biên tập viên Thế giới
|Hà Nội
|7
|Nguyễn Trung Hiếu
|Biên tập viên Thời sự
|TP HCM
|8
|Dương Thanh Vân
|Biên tập viên Giải trí
|TP HCM
|9
|Vũ Thùy Vi
|Biên tập viên Tiếng Anh
|TP HCM
|10
|Nguyễn Thu Hằng
|Biên tập viên Báo chí chuyên sâu
|TP HCM
|11
|Nguyễn Thùy Ngân
|Biên tập viên Podcast
|TP HCM
|12
|Hoàng Thị Thùy
|Biên tập viên Thời sự
|Hà Nội
|13
|Nguyễn Hữu Công
|Biên tập viên Thời sự
|TP HCM
|14
|Vũ Phương Thảo
|Biên tập viên Thế giới
|Hà Nội
|15
|Thái Thị Thanh Vân
|Biên tập viên Tiếng Anh
|Hà Nội
|16
|Nguyễn Thị Lệ Chi
|Biên tập viên Kinh doanh
|TP HCM
|17
|Nguyễn Thị Hoài Thu
|Biên tập viên Kinh doanh
|Hà Nội
|18
|Bùi Văn Đông
|Biên tập viên Cộng đồng
|Hà Nội
|19
|Lê Thị Hoàng Anh
|Biên tập viên Giải trí
|Hà Nội
|20
|Phạm Thị Thu Hoài
|Biên tập viên Du lịch
|Hà Nội
|21
|Võ Minh Kha
|Biên tập viên Thể thao
|Hà Nội
|22
|Nguyễn Thành Tâm
|Biên tập viên Vbrand
|Hà Nội
|23
|Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên
|Biên tập viên Vbrand
|TP HCM
|24
|Trịnh Thị Thanh Hương
|Biên tập viên Ngôi sao
|TP HCM
|25
|Lê Thị Thanh Nhàn
|Chuyên viên Quản lý nguồn nhân lực
|Hà Nội
|26
|Đặng Tiến Ngọc
|Chuyên viên Công nghệ thông tin
|Hà Nội
* Chi tiết kết quả tuyển dụng viên chức 2025 của Báo VnExpress
