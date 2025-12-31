Kết quả tuyển dụng viên chức Báo VnExpress năm 2025

Báo VnExpress thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2025 theo Quyết định số 61-2025/QĐ-VNE ngày 30/12/2025 của Tổng biên tập Báo VnExpress.

Theo quyết định, tổng số thí sinh tham dự vòng phỏng vấn là 26 người. Kết quả, cả 26 thí sinh đều trúng tuyển vào các vị trí biên tập viên và chuyên viên tại Báo VnExpress, làm việc tại khu vực Hà Nội và TP HCM.

Người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng tuyển. Trường hợp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc có gian lận trong kê khai hồ sơ sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Hồ sơ bao gồm: bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có; phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tòa A, tầng 10, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện Báo VnExpress tại TP HCM, tầng 6 tòa Exchange Tower, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Danh sách trúng tuyển viên chức Báo VnExpress năm 2025:

STT Họ và tên Vị trí trúng tuyển Địa bàn 1 Nguyễn Như Trang Biên tập viên Thời sự Hà Nội 2 Phạm Thanh Nga Biên tập viên Pháp luật Hà Nội 3 Phạm Thị Phương Thúy Biên tập viên Khoa học công nghệ Hà Nội 4 Dương Phương Thảo Biên tập viên Vbrand Hà Nội 5 Vũ Thị Lan Anh Biên tập viên Giáo dục Hà Nội 6 Nguyễn Bảo Thành Biên tập viên Thế giới Hà Nội 7 Nguyễn Trung Hiếu Biên tập viên Thời sự TP HCM 8 Dương Thanh Vân Biên tập viên Giải trí TP HCM 9 Vũ Thùy Vi Biên tập viên Tiếng Anh TP HCM 10 Nguyễn Thu Hằng Biên tập viên Báo chí chuyên sâu TP HCM 11 Nguyễn Thùy Ngân Biên tập viên Podcast TP HCM 12 Hoàng Thị Thùy Biên tập viên Thời sự Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Công Biên tập viên Thời sự TP HCM 14 Vũ Phương Thảo Biên tập viên Thế giới Hà Nội 15 Thái Thị Thanh Vân Biên tập viên Tiếng Anh Hà Nội 16 Nguyễn Thị Lệ Chi Biên tập viên Kinh doanh TP HCM 17 Nguyễn Thị Hoài Thu Biên tập viên Kinh doanh Hà Nội 18 Bùi Văn Đông Biên tập viên Cộng đồng Hà Nội 19 Lê Thị Hoàng Anh Biên tập viên Giải trí Hà Nội 20 Phạm Thị Thu Hoài Biên tập viên Du lịch Hà Nội 21 Võ Minh Kha Biên tập viên Thể thao Hà Nội 22 Nguyễn Thành Tâm Biên tập viên Vbrand Hà Nội 23 Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên Biên tập viên Vbrand TP HCM 24 Trịnh Thị Thanh Hương Biên tập viên Ngôi sao TP HCM 25 Lê Thị Thanh Nhàn Chuyên viên Quản lý nguồn nhân lực Hà Nội 26 Đặng Tiến Ngọc Chuyên viên Công nghệ thông tin Hà Nội

