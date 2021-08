Kẹt ở Nepal, 9x Việt chinh phục những ngọn núi hơn 6.000 m

Ở độ cao 6.475 m trên đỉnh Mera Peak, Hồng Quân giơ cao lá cờ tổ quốc luôn mang trong ba lô, lồng ngực căng tràn tự hào.

Hồng Quân sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng, có kinh nghiệm leo núi ở Đức, Thụy Sĩ nhưng chỉ với độ cao dưới 4.000 m, vì vậy chưa thích nghi tốt với độ cao trên 5.000. Không khí loãng cùng với nhiệt độ dưới 0 độ C khiến anh ho liên tục. Mỗi lần ho, anh có thể cảm nhận nhịp tim giật lên tận đầu. Những cơn ho đeo bám tới cả tháng sau khi anh xuống núi, dù đã đổi nhiều loại thuốc vẫn không hết.

Ở độ cao từ hơn 1.000 đến 3.000 m so với mực nước biển, nhóm băng qua rừng rậm, với những cây linh sam, đỗ quyên đầy rêu phong và dương xỉ. Phía xa xa là con sông uốn lượn và lác đác những ngôi nhà của người địa phương. Từ độ cao 4.000 m trở lên, cảnh vật có phần tiêu điều hơn với đất đá, cỏ bụi. Sau hơn 10 ngày, đạt tới độ cao hơn 5.000 m, khung cảnh hiện ra trước mắt Quân chỉ còn màu trắng xóa của tuyết và rải rác những sông băng.

Xuất phát từ thủ đô Kathmandu, Hồng Quân cùng 4 người bạn châu Âu di chuyển bằng xe buýt đến gần thị trấn Phaplu. Hành trang họ mang theo là thực phẩm đủ cho khoảng 3 tuần, lều trại, túi ngủ, rìu leo núi, gậy trekking, dây an toàn, mũ bảo hiểm, quần áo ấm và không thể thiếu điện thoại vệ tinh, định vị GPS phòng trường hợp cần sự cứu trợ của trực thăng. Riêng Quân còn mang theo một lá cờ Việt Nam nhỏ để cài ở vai áo và một lá cờ lớn hơn trong ba lô.

Đêm cuối cùng trước khi chinh phục đỉnh Mera Peak, bên ngoài lều trại là những tiếng gió quật mạnh, mưa tuyết rơi dày, nhiệt độ xuống khoảng âm 20 độ C. Không ngủ được, Quân bật dậy lúc 2h sáng, đun một ấm cà phê nóng và một bát mì gói với thịt bột, với anh những món ăn lúc này thật xa xỉ.

Ngay sau khi Nepal kết thúc giãn cách xã hội nhưng chưa mở lại đường bay quốc tế, Quân tiếp tục với hành trình chinh phục những đỉnh núi ở Himalaya. Anh chia sẻ, đây là ước mơ của anh từ những ngày còn nhỏ, khi xem phim tài liệu về dãy núi Himalaya huyền thoại. Những thước phim về thiên nhiên khắc nghiệt tại vùng đất bí ẩn, khác xa nơi mình sinh sống khiến anh mong muốn được một lần trở thành nhân vật chính.

Các đỉnh núi anh đã chinh phục trong thời gian ở Nepal ngoài Tharpu Chuli, Mera Peak còn có Ama Dablam (6.812 m), Mardi Himal (5.587 m), nơi nhìn ra đỉnh đuôi cá Machhapuchhare. Trong hành trình tới đỉnh Island Peak (6.189 m), nhóm anh buộc phải quay lại khi tới độ cao 5.000 m, vì thời tiết xấu khi nhiều điểm sẽ phải bắc thang để qua vực. Ngoài ra anh cũng chinh phục các đỉnh với độ cao thấp hơn từ 3.000 đến 4.000 m như Bethanchowk, Nagarkot.

Da mặt tím tái do bị bỏng lạnh, cháy nắng.

Quân chia sẻ, ở Nepal anh đã thực hiện được nhiều điều đầu tiên như lên tới đỉnh cao hơn 5.000 m, qua đêm trong nhiệt độ âm 20 độ C đến mức không ngủ được. Khi chinh phục Tharpu Chuli cũng là lần đầu anh quên khăn bịt mặt, dẫn đến da mặt vừa bỏng lạnh, vừa bị bỏng nắng do ánh sáng phản chiếu từ băng lên. Anh còn nhớ như in từng phần da bị tím tái, không thể lưu thông máu, gần như hoại tử. Hay lần khác anh đã dẫm hụt xuống hố băng, phải đi giày ướt suốt 2 tiếng để tới điểm trại. Bàn chân của anh đông cứng, tím bầm khiến anh nghĩ mình có thể đã mất đi vài ngón. Nhưng tất cả khó khăn đối với Quân đều là một phần không thể thiếu của hành trình, của tuổi trẻ.

Tháng 12/2020, khi tình hình dịch Covid-19 ở Nepal ngày càng căng thẳng, Quân nhận được cuộc gọi từ Đại sứ quán tại Ấn Độ về việc có chuyến bay đưa người Việt Nam hồi hương. Vì giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, anh được phân công làm trưởng đoàn, hỗ trợ 4 sư thầy đang kẹt tại Nepal.

Người Việt tới sân bay chuẩn bị về nước.

Bỏ dở hành trình leo núi, Quân quay trở về Kathmandu để xin visa quá cảnh tới Ấn Độ, xét nghiệm SARS-CoV2 và thu dọn hành lý để tới New Delhi bằng đường bộ. Tất cả được thực hiện trong vòng 3 ngày, mà anh vẫn gọi đây là "cuộc đua lịch sử". Tới biên giới Ấn Độ, anh mất 8 tiếng để làm thủ tục nhập cảnh, sau đó là vượt 2.000 km trong 17 tiếng. Có không quá một ngày ở New Delhi, anh mang khẩu trang đi thăm xung quanh thành phố, dù hầu hết các địa điểm tham quan đều đóng cửa. Giữa tháng 12, trên chuyến bay hồi hương, anh cùng hàng trăm người Việt trở về nước và thực hiện cách ly tập trung, kết thúc một hành trình đáng nhớ.

Lan Hương

Ảnh: NVCC