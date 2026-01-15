Kết nối hơn 400 trạm giám sát, tiếp nhận thông tin cháy trên toàn quốc

Cục PCCC&CNCH ra mắt Trung tâm Thông tin Chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy của 34 tỉnh thành, với hơn 400 trạm giám sát, tiếp nhận thông tin.

Chiều 15/1, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Cục PCCC và CNCH, Bộ Công an), ra mắt Trung tâm Thông tin Chỉ huy.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy được xem là hệ thống cấp 1, kết nối với hai trung tâm thuộc Phòng Tham mưu và 34 trung tâm thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của công an 34 tỉnh, thành phố.

Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Cục sẽ giữ vai trò giám sát toàn hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối vượt cấp; đồng thời xử lý các tình huống phức tạp và huy động lực lượng liên tỉnh khi cần thiết. Trong khi đó, giữ vai trò nòng cốt vẫn là Trung tâm Thông tin Chỉ huy đặt tại các tỉnh, thành, nơi trực tiếp tiếp nhận xử lý tin báo cháy từ các nguồn tin.

Hiện toàn bộ hệ thống có 437 trạm giám sát, tiếp nhận thông tin tại các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực. Song song đó, hơn 1.000 thiết bị GPS đã được lắp đặt trên xe chữa cháy, tàu chữa cháy và các xe chuyên dùng để phục vụ giám sát hành trình, tối ưu điều động khi xảy ra sự cố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC. Ảnh: Việt An

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, nói việc đưa Trung tâm Thông tin Chỉ huy vào vận hành đánh dấu bước "chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số; từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả".

Để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hệ thống thông suốt, lực lượng chức năng đang cho xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC, CNCH một cách đồng bộ, chính xác, đầy đủ, thông suốt, kịp thời. Đồng thời sẽ sớm ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai việc trang bị, lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy tại các khu dân cư, nhà cao tầng, khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định.

Hiện Hà Nội đang là địa phương tiên phong trong việc lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Thành phố đặt mục tiêu tới tháng 7/2027 sẽ lắp đặt xong hệ thống tại 126 xã, phường.

Hệ thống truyền tin báo cháy là "chìa khóa vàng" giúp phát hiện cháy sớm, xử lý kịp thời. Khi lắp đặt, các đầu báo khói, nhiệt cùng nút ấn khẩn cấp sẽ được kết nối với tủ báo cháy trung tâm. Tủ này nối với thiết bị truyền tin báo cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, thông qua mạng LAN (Ethernet) và mạng di động, thiết bị truyền tin báo cháy sẽ cùng lúc gửi tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, thông báo tới cơ sở thông qua cuộc gọi di động và ứng dụng GSafePro.

Theo đơn vị lắp đặt, thiết bị truyền tin báo cháy tương thích với hầu hết tủ báo cháy hiện có, có thể giám sát 5 tín hiệu đầu vào như nguồn, kết nối mạng, kiểm tra hở mạch, báo lỗi, báo cháy. Ngoài ra, thiết bị còn giám sát trạng thái như nhiệt độ, nguồn, pin, kích hoạt đèn, chuông khi xảy ra cháy.

Ngoài đưa vào vận hành Trung tâm Thông tin Chỉ huy, Cục PCCC và CNCH cũng cho ra mắt ứng dụng "Báo cháy 114" tạo bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ số tới gần hơn với người dân giúp người dân và doanh nghiệp có thể báo cháy, gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường rút, ngắn "thời gian vàng" trong xử lý sự cố...

Ứng dụng cũng tích hợp nhận tin báo từ tổng đài 114, hỗ trợ xác thực qua VNeID, nền tảng do Bộ Công an phát triển, từ đó giảm thiểu việc tin báo nặc danh, làm mất thời gian xác minh khi tình huống khẩn cấp.

Trong năm 2025, cả nước xảy ra 3.151 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 98 người, thiệt hại gần 800 tỷ đồng. Số vụ cháy, nổ đã giảm 24%, giảm 19% về thiệt hại so với năm 2024. Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra khoảng 10 vụ cháy và một vụ nổ.

Việt An