Kenzo: Hành trình thời trang từ Nhật Bản đến Paris

Bộ sưu tập đầu tiên của Takada được làm hoàn toàn bằng vải bông do không có đủ tiền đầu tư chất liệu. Phong cách của ông là sử dụng màu sắc sặc sỡ, các họa tiết xung đột và lấy cảm hứng từ chuyến đi từ Nhật Bản đến Paris của ông. Loạt sản phẩm nhanh chóng hết hàng, thu hút chú ý của những người yêu thời trang Paris. Một thời gian sau, các thiết kế ngoại cỡ, giải phóng hình thể, ống tay rộng và không có khóa kéo của ông xuất hiện trên trang bìa Elle, trong tạp chí Vogue của Mỹ. Bernard Arnault - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của LVMH - cho biết trên The New York Times: “Từ những năm 1970, Kenzo Takada đã đưa vào thời trang một giai điệu nhẹ nhàng thơ mộng và sự tự do ngọt ngào, truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế sau ông”. Trong ảnh là bản phác thảo của Takada từ năm 1972. Ảnh: SCMP.