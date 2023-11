Kenny G: 'Tôi xúc động với tình cảm fan Việt'

Kenny G nói gắng học một số câu tiếng Việt để giao lưu fan, muốn thêm dịp biểu diễn, du lịch nơi đây.

Ông đến Hà Nội tối 12/11 để chuẩn bị cho concert. Tại họp báo chiều 13/11, khi xem đoạn video về tình cảm người hâm mộ và một số nghệ sĩ Việt dành cho mình, Kenny G nói: "Tôi rất xúc động. Hy vọng tần suất tôi xuất hiện ở đất nước các bạn sẽ thường xuyên hơn, không phải 5 năm mà là ba năm hoặc ngắn hơn".

Nghệ sĩ được một người bạn khuyên nên dành thời gian sau chương trình để khám phá Đà Nẵng, Hội An, vì vậy, sẽ lên đường hôm thứ bảy (18/11). Ngoài thưởng lãm cảnh đẹp, văn hóa, ông muốn quay một video tặng khán giả.

Kenny G tặng một cây kèn cho ông Nguyễn Thùy Dương, nhà sản xuất của chương trình, để đấu giá từ thiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Dù bận bịu tập luyện các tiết mục, ông cũng dành thời gian cố gắng học lại một số câu tiếng Việt để giao lưu fan. Lần đầu biểu diễn ở Hà Nội năm 2018, Kenny G từng gây ấn tượng với người hâm mộ bằng những câu trò chuyện dài bằng tiếng Việt.

Trong đêm 14/11 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Kenny G sẽ chơi nhiều bản hit của ông như Forever in Love, Songbird, Love’s Theme, Going Home. Ngoài ra, ông trình diễn một bản trong album mới phát hành New Standards. Nghệ sĩ cũng thể hiện một số bản nhạc trong phim Titanic, Romeo và Juliet.

"Ngay cả cách chơi bài Forever In Love hôm nay cũng khác với hôm qua. Nhạc không lời sẽ khiến khán giả nhớ lâu, đọng lại nhiều cảm xúc hơn", Kenny G nói. Ông không gặp khó khăn bởi làm việc ăn ý với ban nhạc, êkíp gắn bó hơn 30 năm.

Về dự định chuyển soạn một bản dân ca Việt Nam sang smooth jazz, Kenny G đã chọn bài Bèo dạt mây trôi. Tuy nhiên, do quá bận với lịch lưu diễn, ông và ban nhạc chưa có thời gian tập để kết hợp nhuần nhuyễn.

Kenny G chơi 'Forever in love' Kenny G chơi một đoạn "Forever in love" ở họp báo chiều 13/11. Video: Hà Thu

Ngoài giao lưu truyền thông, ông còn chơi một đoạn bản nhạc Forever in Love. Ở tuổi 67, nghệ sĩ giữ làn hơi tốt, vẻ lãng tử khi biểu diễn. Lúc những giai điệu quen thuộc của nhạc phẩm vang lên, nhiều người trong khán phòng cho biết xúc động. Nghệ sĩ thổi bản nhạc bằng cây kèn đầu tiên của mình, được ông sử dụng từ khi học phổ thông. Ông nói cây saxophone là kỷ vật vô giá ông không bao giờ bán.

Kenny G tặng lại cho ban tổ chức một cây saxophone khác, được ông đặt làm mô phỏng cây kèn đầu tiên của mình, với mục đích đấu giá để làm thiện nguyện. Ông hiếm khi tặng nhạc cụ, chỉ từng trao một chiếc cho cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Đáp lại tấm lòng của Kenny G, ban tổ chức tặng ông một bình gốm Chu Đậu, có hình một số thắng cảnh Việt Nam, do nghệ nhân Bát Tràng thực hiện.

Kenny nhận món quà bình gốm Chu Đậu từ ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Concert Kenny G ở Hà Nội thuộc chuyến lưu diễn Miracles Holiday & Hits Tour, chủ yếu ở Mỹ và một số nước châu Á. Ông lần đầu đến Việt Nam năm 2018, trong tour lưu diễn quảng bá cho album Brazilian Nights. Khi ấy, nghệ sĩ gây thiện cảm với khán giả nhờ tài nghệ thổi saxophone điêu luyện, cách nói chuyện hóm hỉnh. Với khán giả Việt, các bản nhạc của Kenny G thịnh hành từ những năm 1990, được thế hệ 7x, 8x yêu thích.

Nghệ sĩ tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, sinh năm 1956 ở Seattle, Washington, Mỹ. Ông có hàng trăm bản nhạc saxophone làm lay động trái tim khán giả. Năm 1994, ông giành giải Grammy cho Tác phẩm khí nhạc xuất sắc, với Forever in Love. Năm 1997, ông được gắn tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Kenny G sang Việt Nam biểu diễn trong concert Kenny G Live In Vietnam do báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tổ chức. Trước đó, ê kíp của ông gửi nhiều yêu cầu về ăn ở, đi lại, set up nhạc cụ, sân khấu biểu diễn. Theo đó, Kenny ở khách sạn năm sao, ăn đồ Âu, đồ Nhật và món bún chả trong những ngày ở Hà Nội.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, dự kiến tổ chức thường niên. Toàn bộ tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - cho biết, Good Morning Việt Nam là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành cùng mục đích thiện nguyện.

Bản 'Forever In Love' của Kenny G Bản "Forever In Love" của Kenny G. Video: YouTube Kenny G

Hà Thu