Kẻ xả súng ở Australia từng bị an ninh theo dõi vì liên hệ với IS

Một trong hai nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi từng "nằm trong tầm ngắm" của an ninh Australia, nhưng không bị coi là mối đe dọa tức thời.

Đài ABC hôm nay dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ Cơ quan Tình báo Nội địa Australia (ASIO) đã theo dõi một trong hai nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi từ khoảng 6 năm trước, sau khi phát hiện người này có liên hệ với mạng lưới của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động tại Sydney.

Hai nghi phạm được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi, và bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi. Hai tay súng đã xả đạn vào đám đông tham dự sự kiện "Chanukah bên bờ biển", ngày hội mở đầu kỳ lễ Hanukkah của người Do Thái. Vụ xả súng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Sajid Akram bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, còn Naveed Akram đang điều trị trong bệnh viện và bị giám sát nghiêm ngặt.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng tại bãi biển Australia ngày 14/12. Video: BBC

Trong đêm 14/12, cảnh sát vũ trang đã đột kích ngôi nhà của gia đình Akram tại khu Bonnyrigg, phía tây nam Sydney, cùng căn hộ cho thuê ở Campsie, nơi hai nghi phạm lưu trú trước khi hành động.

Theo các điều tra viên thuộc Nhóm Chống khủng bố Liên hợp (JCTT), gồm đại diện các cơ quan cấp bang và liên bang của Australia, hai nghi phạm được cho là đã thề trung thành với IS. Hai lá cờ của tổ chức này được tìm thấy trong xe của nghi phạm tại hiện trường. Một lá cờ còn xuất hiện rõ trong video ghi lại hiện trường, đặt trên nắp capô xe.

Một quan chức JCTT cho biết ASIO từng đặc biệt chú ý đến Naveed Akram sau khi cảnh sát chặn đứng kế hoạch tấn công khủng bố của IS tại Sydney 6 năm trước. Quá trình theo dõi được khởi động không lâu sau vụ bắt giữ nghi phạm Isaac El Matari hồi tháng 7/2019.

Các nguồn thạo tin nhận định Naveed Akram có quan hệ thân thiết với El Matari, cũng như nhiều thành viên khác trong mạng lưới IS tại Sydney. El Matari đang thụ án 7 năm tù vì âm mưu tổ chức gây rối và tự xưng là chỉ huy chi nhánh IS tại Australia.

Giám đốc ASIO Mike Burgess thừa nhận một trong hai tay súng "từng nằm trong tầm ngắm" của cơ quan này, song vào thời điểm đó lại không bị đánh giá là mối đe dọa tức thời. Ông nói ASIO sẽ thẩm định lại tài liệu để làm rõ quá trình giám sát diễn ra như thế nào.

Naveed Akram đứng trên cầu bộ hành khi xả đạn vào đám đông ở bãi biển Bondi ngày 14/12. Ảnh: ABC

Cảnh sát bang New South Wales cho biết Sajid Akram sở hữu giấy phép sử dụng súng hợp pháp suốt 10 năm qua. Nghi phạm đứng tên 6 khẩu súng và toàn bộ số vũ khí đó đã được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát khẳng định giấy phép được cấp đúng quy định và không có vi phạm nào trước đây.

Ngoài số súng thu giữ tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện hai thiết bị nổ tự chế trong một chiếc xe đậu gần đó. Các thiết bị này được mô tả là "thô sơ nhưng vẫn nguy hiểm".

Thủ tướng Anthony Albanese gọi vụ việc là "hành động tàn ác" cố tình nhắm vào cộng đồng người Do Thái và địa điểm mang tính biểu tượng của Australia. Ông cho biết bãi biển Bondi, vốn gắn với niềm vui và các hoạt động gia đình, "đã bị hoen ố vĩnh viễn" bởi thảm kịch này.

Thanh Danh (Theo ABC, BNO)