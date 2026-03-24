Kẻ trộm đồ của du khách Việt đối mặt án tù tại Thái Lan

Nghi phạm người Myanmar thừa nhận hành vi trộm ba lô của nữ du khách Việt Nam và đang bị cảnh sát Bangkok tạm giam với cáo buộc trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Sự việc xảy ra tối ngày 22/3 tại một trong những tổ hợp mua sắm lớn nhất khu vực Pathumwan, điểm đến ưa thích của du khách quốc tế khi tới thủ đô Bangkok.

Theo trình báo của chị Quách Thị Thanh Hiền, du khách Việt Nam, sự việc xảy ra khoảng 19h40 khi chị đang tham quan và mua sắm tại trung tâm. Do mất cảnh giác, chị không phát hiện chiếc ba lô của mình đã bị lấy mất cho đến khi rời khỏi khu vực cửa hàng.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ kẻ gian trộm túi của du khách Việt tối 22/3. Ảnh: Thaipolice

Phát hiện mất tài sản, chị Hiền đã đến đồn Cảnh sát Pathumwan trình báo vào lúc 20h23 cùng ngày. Sau khi tiếp nhận thông tin từ du khách Việt, lực lượng cảnh sát địa phương đã phối hợp với bộ phận an ninh trung tâm thương mại tiến hành trích xuất hệ thống camera giám sát (CCTV). Qua hình ảnh ghi lại, cảnh sát xác định được nghi phạm là một người đàn ông có dáng người gầy, mặc áo thun và quần tối màu. Người này được nhìn thấy rời khỏi hiện trường và di chuyển về hướng đường Phaya Thai.

Trong vòng hai tiếng, cảnh sát đã lần theo dấu vết đến khu vực Soi Nomjit. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi, quốc tịch Myanmar, tên thường gọi là Lane, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Thái rất lưu loát.

Tại nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ tang vật bao gồm một chiếc ba lô màu đen và một lượng tiền mặt thuộc nhiều loại mệnh giá khác nhau, 9.500 Baht (khoảng 6,5 triệu đồng), cùng các tờ tiền USD và tiền Việt Nam. Sau khi được mời đến đồn cảnh sát để nhận dạng, chị Hiền đã xác nhận toàn bộ số tài sản trên là của mình. Nghi phạm Lane sau đó đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp. Hiện người này đã bị tạm giam và đối mặt với cáo buộc "Trộm cắp tài sản vào ban đêm".

Theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi trộm cắp thông thường có hình phạt tối đa là ba năm tù và phạt tiền đến 60.000 baht (khoảng 41 triệu đồng). Trộm cắp vào ban đêm có hình phạt tăng lên từ một năm đến 5 năm tù và phạt tiền từ 20.000 đến 100.000 baht (khoảng 14 - 69 triệu đồng).

Ngoài án tù, nghi phạm Lane có thể bị trục xuất và liệt vào danh sách đen cấm nhập cảnh vào Thái Lan vĩnh viễn.

Mặc dù an ninh tại các trung tâm thương mại lớn ở Bangkok được giám sát chặt, tình trạng dàn cảnh móc túi hoặc lợi dụng sơ hở vẫn có thể diễn ra tại những nơi tập trung đông người. Để đảm bảo hành trình an toàn, du khách cần luôn giữ túi xách trong tầm mắt, tuyệt đối không để vật dụng cá nhân trên ghế trống hoặc xe đẩy mua sắm tại các khu vực ăn uống và thử đồ.

Khi di chuyển ở nơi đông đúc hoặc trên các phương tiện công cộng như tàu điện BTS và MRT, người đi nên đeo ba lô ngược về phía trước ngực để dễ kiểm soát. Ngoài ra, việc chia nhỏ tiền mặt, chỉ mang theo bản sao hộ chiếu và để bản gốc trong két sắt khách sạn là những biện pháp phòng ngừa rủi ro cần thiết.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, hành động trình báo kịp thời qua đường dây nóng Cảnh sát Du lịch Thái Lan 1155 (hỗ trợ 24/7) là yếu tố then chốt giúp lực lượng chức năng truy vết nhanh chóng qua hệ thống camera giám sát.

Mai Phương (Theo Thaiger, Khaosod)