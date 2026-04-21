Kẻ thảm sát 4 người trong gia đình ở Đăk Lăk bị tuyên tử hình

Nguyễn Nam Đại Thuận, 38 tuổi, bị tuyên án tử hình sau 7 tháng sát hại vợ và 3 người thân của chị vì cho rằng bị "đối xử không tốt".

Ngày 21/4, Thuận bị TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo HĐXX, bị cáo giết nhiều người, có tính chất côn đồ và thực hiện liên tiếp nhiều tội danh nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo...

Trước đó, Thuận thành khẩn khai báo, thừa nhận mọi hành vi phạm tội, từ chối nói lời sau cùng.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại phiên tòa sáng 21/4. Ảnh: Kim Thi

Theo bản án, năm 2022, Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi), có một con 4 tuổi. Do Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn, bà Trần Thị Dung (55 tuổi) đưa con gái và cháu về sống tại nhà ở phường Thành Nhất.

Tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện nhưng chị Hoa không nghe.

Đêm cùng ngày, Thuận dùng búa và dao bầu tấn công chị Hoa, bà Dung và em trai chị Hoa là Bùi Văn Nghĩa (23 tuổi), khiến cả ba tử vong. Bé trai 13 tuổi, con riêng của chị Hoa, bị thương 17%.

Gây án xong, Thuận lục soát, cướp 6 triệu đồng và một điện thoại của mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Trên đường chạy trốn, người này tiếp tục mua ma túy sử dụng, dùng dao Thái Lan khống chế một phụ nữ đi đường, cướp xe máy, 2 điện thoại và một triệu đồng.

Đến sáng hôm sau, Thuận bị cảnh sát bắt giữ khi cách hiện trường khoảng 6 km.

Kim Thi