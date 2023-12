Kẻ sát hại 3 người ở Cà Mau khai lý do gây án

Cà MauBùi Vũ Khoa, 23 tuổi, khai giết vợ hờ đang mang thai và cha mẹ của chị này để "giải thoát cho hai vợ chồng".

Ngày 12/12, Khoa bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị can khai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào gia đình chị này ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, nên "cảm thấy không được tôn trọng". Khoa nói anh ta thường bị gia đình nhà vợ "nói nặng nói nhẹ" nên uất ức trong lòng.

Bị can cũng khai vợ từng có ý định tự tử, nhưng anh ta khuyên chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Ngày qua ngày, nỗi uất trong lòng càng lớn, bị can có ý định giết vợ rồi tự tử để giải thoát cho cả hai nhưng sau khi gây án anh ta lại không có can đảm tự tử.

Bùi Vũ Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh:Công an cung cấp

Nhà ông Thanh, 69 tuổi, cha vợ của Khoa, làm vuông tôm, cách nhà hàng xóm gần nhất khoảng 40 m, cách nhà em ruột chừng 80 m, xung quanh um tùm, nhiều cây cối. Vợ chồng ông Thanh có 5 người con, đã sống riêng.

Khoảng 7h ngày 26/11, Khoa siết cổ vợ trong phòng riêng, lấy mền đắp lên thi thể. Anh ta định giết cha mẹ vợ nhưng không thành do cả nhà tổ chức ăn uống trưa hôm đó. Mọi người hỏi vợ đâu, Khoa nói mệt cần nghỉ ngơi nên không ai nghi ngờ.

Đến 16h, sau khoảng hai tiếng mọi người đã về hết, Khoa thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, còn ông Thanh nằm trong phòng ngủ nên sát hại cả hai. Một trong hai nạn nhân bị hắn kéo xác ra vườn, gần vuông tôm.

Khoa lục lấy điện thoại, 55 triệu đồng rồi lái xe máy của ông Thanh rời nhà. Hắn bắn tin với hàng xóm rằng gia đình ông Thanh đi vắng nên nhà đóng cửa.

Những ngày sau đó, con gái ông Thanh gọi điện thoại tìm nhưng Khoa bắt máy nói cha mẹ vợ đã đi du lịch.

Trưa 4/12, con gái và hàng xóm đến nhà tìm nhưng không ai trả lời. Mọi người phá cửa xông vào phát hiện sự việc.

Công an tỉnh Cà Mau sau đó đã bắt Khoa khi anh ta đang lái xe lẩn trốn tại xã Định Bình, TP Cà Mau.

An Minh

*Tên nạn nhân đã thay đổi