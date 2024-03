Kẻ ngáo đá cầm dao xông vào trường mầm non khống chế 2 bé trai

Tiền GiangNgười đàn ông khoảng 50 tuổi trong tình trạng không tỉnh táo, cầm dao rất to xông vào trường mần non ở TP Mỹ Tho, la hét, khống chế 2 bé trai, sáng 1/3.

Hình ảnh người đàn ông khống chế hai cậu bé trong phòng. Ảnh: Thành Minh

Khoảng 7h, gã đàn ông cởi trần, cầm dao xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên ở phường 5, TP Mỹ Tho. Ông ta vào một lớp học, bế thốc một bé trai bằng tay trái, tay phải vừa cầm dao vừa túm áo cậu bé khác. Những em bé khác hốt hoảng la khóc, được các cô giáo đưa ra ngoài.

Người dân cho biết, gã đàn ông này có biểu hiện ngáo đá, la hét khi xông vào trường. Sự việc bất ngờ, diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng.

Trường mầm non Tuổi Thần Tiên khi xảy ra sự vụ. Ảnh: Hoàng Nam

Hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường. Toàn bộ khu vực bị phong toả.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ đạo lực lượng giải cứu các bé, vây bắt nghi phạm. "Đến khoảng 9h lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí nghi can, giải cứu các bé an toàn", đại tá Nhựt nói, cho biết người này có biểu hiện bị ảo giác vì ma túy.

An Bình